Abinader encabeza almuerzo navideño con miembros de la Primera Brigada de Infantería del Ejército

El presidente Luis Abinader manifestó el orgullo que siente por cada miembro del Ejército Dominicano y de las Fuerzas Armadas, al encabezar esta tarde un almuerzo navideño con la primera Brigada de Infantería.

“Les puedo decir que cada día que he estado en el Gobierno, que cada año que he pasado, yo me siento más orgulloso del Ejército, más orgulloso de las Fuerzas Armadas, más orgulloso de los hombres y mujeres del uniforme”, enfatizó el mandatario mientras dirigía unas palabras en un almuerzo navideño celebrado en la primera Brigada de Infantería ERD junto a los militares.

Expresó su agradecimiento hacia cada uno de ellos, ya que mientras el país está disfrutando con sus familiares, a propósito de estas festividades navideñas, ellos están cuidando de ellos.

Almuerzo de miembros de la 1ra Brigada de Infantería ERDVictor Ramirez

Abinader agradeció también por sus servicios a la patria, por poner sus vidas para defender la nación dominicana “desde la frontera hasta todo el territorio nacional”.

Mencionó a quienes se encuentran desde la provincia Monte Cristi hasta La Altagracia, desde Pedernales hasta Samaná, estos “están sirviendo a la República Dominicana y eso hay que agradecer, y estoy aquí agradeciendo”.

Abinader agradeció a Dios por haber tenido un año que, a pesar de las dificultades ocurridas, como sucede en cada parte del mundo, el país, el Ejército y las Fuerzas Armadas han avanzado “y les puedo decir que, en la medida de nuestras posibilidades, también seguirán avanzando en los próximos años”.

Para el año 2025, dijo que será tomado con esperanza y optimismo para ver mejorando un Ejército y una República Dominicana mucho más fuerte.

Avances

Mencionó que para los miembros del Ejército vienen avances, “en cuanto a la dignidad, en cuanto a la forma en que debemos defender a nuestros hombres y mujeres del ejército de las Fuerzas Armadas, mejorando siempre sus condiciones”.

“Nos vamos a enfocar en mejorar siempre los equipos que son necesarios para que sigan haciendo el trabajo que ustedes realizan”, sostuvo el mandatario.