Las bellas Bermudas

Famosas por sus playas de arena rosada, sus pantalones cortos (“Bermuda shorts”) y el legendario “Triángulo,” (“Bermuda Triangle,” la región en el Atlántico entre las Bermudas, Florida y Puerto Rico, donde se dice que muchos barcos y aviones han desaparecido) las Bermudas son con frecuencia cariñosamente llamadas “las joyas del Atlántico”. Tienen mucho que ofrecer al viajero.

Las Bermudas comenzaron su desarrollo en el siglo XVII y han llegado a ser centro popular turístico, tanto entre viajeros que llegan por avión como entre los que vienen en barco –con varias líneas de cruceros ofreciendo itinerarios en su temporada alta –generalmente de abril a octubre.

Nosotros llegamos a bordo del crucero Oceania Vista de Oceania Cruises para disfrutar este año de nuestra tercera visita a las islas cuyo clima es placentero, usualmente entre 75 a 85 grados en el verano.

Entre los imperdibles en las Bermudas se encuentran playas espectaculares con arenas rosadas (las Bermudas cuentan con solamente 21 millas cuadradas, pero tiene 75 millas cuadradas de litoral). Entre las playas idílicas están Horseshoe Bay en la parroquia de Southampton, con sus arenas rosadas curvadas, Elbow Beach, otra idílica rosada, y Warwick Long Bay, la playa de arena rosada de mayor extensión en Bermuda.

Bermudas, arena rosada y aguas azulesCortesía de Turismo de Bermudas

La gente local explica el color rosado diciendo a veces que en las islas hay tanto romance que “hasta las playas se sonrojan” – pero los científicos dicen que el color rosado de la arena viene de minerales, pedacitos de coral y los esqueletos pulverizados de foraminífera (un protozoario escarlata microscópico). De cualquier manera, las “playas que se sonrojan” son simplemente bellas.

El pueblo de San Jorge (St. George’s, Patrimonio Mundial de la Unesco desde el 2000) fue donde Bermuda tuvo sus comienzos – cuando un barco británico, el Sea Venture, naufragó cerca de su costa en el año 1609. Los ingleses reclamaron la isla y tres años después los primeros colonos llegaron.

Llamado en honor al santo patrono de Inglaterra, San Jorge, el pueblo sirvió de capital de Bermuda por más de dos siglos. Es muy pintoresco, con casas tradicionales, tiendas y “pubs” (bares típicos ingleses) en tonos suaves y lindas calles y callejones.

Los puntos de interés en St. George’s incluyen la Iglesia de St. Peter’s Church en la calle Duke of York Street (partes de esta iglesia datan del Siglo XVII); el museo Bermuda National Trust Museum en el Globe Hotel, construido como la mansión del gobernador en el siglo XVIII; el fuerte St. Catherine, una fortaleza para defender a la isla construida en una colina en el siglo XVII.

Además, está la plaza King’s Square con réplicas de picotas y otros aparatos para castigar a los criminales en público. En la isla Ordnance Island los visitantes pueden ver una réplica del Deliverance II, el barco que los británicos construyeron para reemplazar el naufragado Sea Venture.

Hamilton-BermudaCortesía de Turismo de Bermudas

Hamilton, la capital de las Bermudas, es sede del puerto principal y ofrece excelentes compras por la calle Front Street en tiendas, boutiques y galerías en edificios en colores de helados. Las visitas obligadas incluyen el ayuntamiento (City Hall & Arts Centre, sede del museo Bermuda National Gallery) y la imponente catedral anglicana, Anglican Cathedral of the Most Holy Trinity, ambos en la calle Church Street. El fuerte Fort Hamilton es ideal para los amantes de la historia con su foso, fortificaciones y vistas espléndidas de Hamilton y el puerto.

Más para visitar

Otros puntos de interés incluyen el instituto Bermuda Underwater Exploration Institute que ofrece muestras sobre caracoles y tesoros de barcos naufragados, el Royal Naval Dockyard, en otras épocas un astillero británico en el West End (al oeste del centro de Hamilton), con vistas panorámicas y el museo nacional, Bermuda National Museum con exhibiciones de barcos naufragados y otros temas.

Actividades populares incluyen el golf, paseos en botes de fondo de cristal, excursiones para bucear y otros deportes acuáticos, incluyendo la pesquería.

Los sabores locales incluyen el cóctel nacional de Bermuda, el “rum swizzle,” hecho con ron y varios jugos de frutas. Se cree que fue creado por primera vez en el Swizzle Inn (en el 3 Blue Hole Hill). Bailey’s Ice Cream (en el 2 Blue Hole Hill) es ideal para los que prefieran algo menos potente.

En lo que respecta a souvenirs, nadie se va sin comprar un par de pantalones cortos o Bermudas. Los auténticos son de lana o de lino y se extienden hasta dos pulgadas por encima de la rodilla. Los visitantes con frecuencia ven a hombres de negocios luciendo Bermudas con saco y corbata, y medias que llegan a la rodilla. Entre las tiendas que venden auténticas Bermudas está English Sports Shop in Hamilton.

En Hamilton, nuestro barco Oceania Vista, que zarpó de Miami acopló en el muelle del Royal Naval Dockyard por tres días y pudimos disfrutar una vez más de paseos por la preciosa ciudad de St. George, y explorar el área del muelle naval real, con sus numerosas tiendas, restaurantes y atracciones incluyendo el museo marítimo, Bermuda Maritime Museum.

Disfrutamos también de una excursión opcional del barco que nos llevó a ver panoramas de playas de arena rosada, incluyendo la preciosa Horseshoe Bay y atracciones incluyendo el faro Gibbs Hill Lighthouse, uno de los faros más antiguos del mundo de hierro fundido; y el puente levadizo más pequeño del mundo en la pintoresca villa de Somerset.

Ciudad de Hamilton, cortesía de Bermuda TurismoCortesía de Bermuda Turismo

Tras cada paseo regresamos al Oceania Vista, un crucero de 68,000 toneladas de desplazamiento y con capacidad para 1,200 pasajeros y 800 miembros de tripulación, –el servicio es excelente–. El Oceania Vista, lanzado en 2023, representa una nueva clase de barco para Oceania, y será seguido de otro barco similar, Oceania Allura, próximamente.

Nuestras bienvenidas a bordo eran espectaculares cada día, pues el barco cuenta con una dramática Gran Escalinata con su pilar de cristal y luz que va del piso al techo. Y la sensación de bienvenida continuaba en salones públicos como el Horizons Lounge, con vistas de 180 grados en sus ventanales del piso al techo, desde donde nos deleitamos con sus tés musicales cada tarde.

Oceania Vista introdujo varias innovaciones a la línea incluyendo el restaurante alternativo Ember, con especialidades culinarias americanas y vinos de California; el Aquamar Kitchen, que sirve platillos saludables para el desayuno y almuerzo y The Bakery at Baristas, que ofrece dulcería con especialidades francesas e italianas.

La comida, que Oceania llama “La mejor cocina en altamar” merecía el título (hay una docena de restaurantes a bordo) con soberbias selecciones en el Gran Comedor incluyendo especialidades del Máster Chef francés Jacques Pepin y delicias por doquier incluyendo un trolley en Toscana, el restaurante Italiano a bordo y clásicos como langosta y filete en el Polo Grill, que fueron algunos de nuestros favoritos.

El barco también ofrece producciones al estilo de Broadway y actividades variadas. Entre nuestros pasatiempos favoritos se encontraban concursos de trivia y pasarnos ratos en la piscina y Jacuzzis.

Nuestra cabina, categoría Concierge A-1 Level Veranda Stateroom era atractiva con salita y una cama queen-size “Tranquility Bed,” (muy cómoda), con terraza, closet, baño revestido de mármol y ducha “rainshower.” Teníamos acceso a un Concierge Lounge, con refrescos y uso de la Terraza Aquamar del Spa, al igual que otros beneficios, incluyendo servicio de lavandería gratis.