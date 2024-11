Reforma penitenciaria es "fundamental" en la lucha por la seguridad ciudadana, afirma Abinader

Para el presidente Luis Abinader la reforma al sistema penitenciario del país es "fundamental" para luchar por una mejor seguridad ciudadana. Y es que, durante muchos años, las cárceles dominicanas han sido objeto de múltiples críticas y señalamientos tanto de organizaciones locales como internacionales, por una razón, en especial: el hacinamiento de internos.

Aunque el presidente no se refirió a ese tema ni a otro en particular, si afirmó que de no concretarse una modernización al sistema penitenciario no se avanzaría ni en la reforma policial ni en los objetivos que se ha trazado el Gobierno en seguridad ciudadana.

Abinader habló ayer en estos términos tras juramentar en el Palacio Nacional distintos comités de apoyo que seguirán de cerca el plan de reforma al sistema de prisiones del que ha venido trabajando el Gobierno desde hace unos meses.

Los comités trabajarán en coordinación con las autoridades vinculadas a ese sector.

El presidente indicó que el Gobierno tiene un plan de trabajo para la construcción de nuevas cárceles y el remozamiento de la ya existentes en el país.

Abinader dijo que el Ministerio de la Vivienda tiene su presupuesto para llevar a cabo esos objetivos de cara al 2025. También está incluído en el presupuesto plurianual del 2026, 2027 y 2028 para la construcción y remodelación de los centros penitenciarios.

"Estás dos reformas (policial y penitenciaria) tienen que ir de manera paralela", reiteró el mandatario.

Abinader instó al director de la Oficina Nacional para la Reforma Penitenciaria, Roberto Santana, a crear grupos de WhatsApp con los distintos comités de apoyo de cada región, para manter una comunicación en torno a los avances de la reforma.

En el acto, el presidente recibió el libro que contiene la estrategia para la reforma penitenciaria 2024-2027, cuyas 570 páginas incluyen elementos diagnósticos y propuestas integrales para transformar el sistema e implementar un nuevo modelo que permita reducir la violencia en todo el país, así como mejorar y atender la prevención, las acciones de disuasión y las de reinserción de los privados de libertad, de manera conjunta y coordinada.

La juramentación se ha dado casi ocho meses después de que el presidente conformara la comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria.

En abril de este año, Abinader conformó esa comisión que tendría, entre otras funciones, la colaboración con las autoridades correspondientes para la culminación de los trámites legales, administrativos y logísticos para la habilitación del nuevo recinto penitenciario "Las Parras".

También para la adecuación de la infraestructura rescatable de la penitenciaría nacional de La Victoria, entre otras tareas.

En el acto de juramentación de este martes, sin embargo, no se mencionó nada concreto en torno a la Las Parras ni a La Victoria.

comités de apoyo

En este ámbito figuran los comités del programa de apoyo en infraestructura penitenciaria; comité de salud penitenciaria y trabajo social; programa de apoyo al medio libre - cuencas hidrográficas; comunicaciones; programa educativo penitenciario y comité de apoyo a la producción penitenciaria.