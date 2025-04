Cazzu afirma que no tiene "ningún sentimiento negativo" hacia Ángela Aguilar y Christian Nodal

Como nunca antes, Cazzu habló sin tapujos sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal, aunque normalmente suele ser discreta con su vida privada.

La cantante argentina no dudó aclarar algunos rumores sobre su relación con el padre de su hija Inti y la esposa de éste tras el lanzamiento de su polémica canción, titulada "Con Otra", donde lanza dardos a la pareja.

"Yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella… no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos. Y de hecho, si son felices, me encanta", respondió Cazzu ante las cámaras del programa LAM, desmintiendo que el tema esté dedicado a la artista mexicana.

Asimismo, la rapera también negó haber tomado acciones legales contra Nodal para evitar que Aguilar conviviera con Inti y admitió que llevan una relación formal como padres. Sin embargo, evitó ofrecer declaraciones sobre la manutención de la niña.

"Esas son cosas que se mantienen en lo privado. Ella (Inti) está bien, está protegida. La crio y la cuido con mucho amor", expresó.