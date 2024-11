Abinader ayudará con más recursos a las mujeres microempresarias

El presidente Luis Abinader se comprometió a buscar “más recursos” económicos para impulsar a mujeres microempresarias de diferentes partes del país. Ayer, el mandatario anunció el programa “Tu firma es tu garantía”, que será destinado a las mujeres.

El programa tendrá una primera partida de mil millones de pesos, según Abinader. Ese dinero, para financiar los negocios de las mujeres, será canalizado por el Banco de Reservas.

“Es un programa especial, dedicado especialmente a esas microempresarias, que se les hace difícil conseguir un codeudor que sea aceptado por Promipyme o por las otras instituciones de crédito”, dijo el mandatario, al encabezar el acto de presentación de los avances del programa ‘Promipyme Mujer’.

Abinader indicó que durante sus encuentros regionales, en los que han participado mujeres microempresarias, siempre hay un factor o problema en común que sale a relucir en las conversaciones: el acceso al crédito.

“Más allá de Promipyme o de las otras instituciones que también atienden este mercado, es con aquellas que no pueden conseguir un codeudor y tienen que acudir a niveles de informalidad de hasta un 20% semanal”, sostuvo.

El mandatario dijo que esas informaciones le han llegado desde algunas comunidades de la región Sur del país.

“Recuerdo a varias señoras, mujeres, que me decían: ‘Presidente es que no encuentro en mi sector; no hay nadie que pueda ser garante. Entonces, no puedo acceder’”, contó.

Abinader aseguró que seguirá buscando más recursos económicos para atender a esas mujeres que han acudido a los intereses, que los calificó de “indecentes”.

Con el nuevo programa de financiamiento, el presidente dijo que se buscará incorporar a las microempresarias al sector formal, reducir sus costos y hacer sus negocios “mucho más exitosos”.

“No hay una política pública que afecte más positivamente al desarrollo económico que financiar a las mujeres y a las microempresarias”, subrayó el gobernante.

Las mujeres se endeudan menos

Las mujeres han presentado una menor probabilidad de caer en mora, frente a los hombres. Y es que la tasa de morosidad femenina es en promedio un 5% más baja que la masculina, de acuerdo con cifras de Promipyme.

Para el director de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara, este comportamiento convierte a las microempresarias en clientes “más apetecibles”.

“En el tramo comprendido entre RD$100,000 y RD$200,000 hacia abajo, la probabilidad de caer en mora es de 14.4% más baja en mujeres, que en hombres”, dijo Fabricio.

“Mientras las mujeres mejoraron su morosidad después de la pandemia, los hombres deterioraron su indicador cerca de un 2%”, indicó el director de Promipyme, al comparar la cartera de crédito de septiembre de 2019 a septiembre de este año.

“Esto aumentó la brecha a un 5% en este año, en lugar de tan solo un 3%, como ocurría antes de la pandemia en 2019. Eso significa que financiar a las mujeres es menos riesgoso”, dijo.

Promipyme Mujer es una herramienta para promover la igualdad de oportunidades y asegurar que más mujeres puedan contribuir activamente al desarrollo de la economía dominicana. La entidad ha proyectado para 2024 RD$1,200 millones adicionales en créditos exclusivamente para mujeres.

Otras personalidades presentes en el acto

Asistieron además al acto, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez; la gobernadora provincial, Lucrecia Leyba; la procuradora general de la República, Miriam Germán; el presidente ejecutivo del Banco de Reservas y miembro del Consejo directivo de Promipyme, Samuel Pereyra; la viceministra de Seguridad Preventiva en los Sectores Vulnerables del Ministerio de Interior y Policía, Chandrai Estévez; la directora general del programa Supérate, Gloria Reyes, y la presidenta del Voluntariado Banco de Reservas, Noelia García de Pereyra.

Cartera de créditos de Promypyme

Al 31 de octubre de este año, la cartera de créditos de Promipyme ascendía a RD 9,352.6 millones. De este monto 48.2 % va a estructuras productivas dirigidas por hombres, 45.2 % a las lideradas por mujeres y 6.6 % a personas jurídicas, por cual resaltan que esta es una de las carteras mas equilibradas de todo el sistema financiero nacional.