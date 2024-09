Interior y Policía incauta 337 armas y cierra 45 centros comerciales nocturnos

El Ministerio de Interior y Policía informó ayer que en el último mes ha incautado 337 armas y cerrado 45 centros comerciales nocturnos a nivel nacional, como parte de la iniciativa "Operación Garantía de Paz".

La ministra Faride Raful manifestó que en el último mes de septiembre se han incautado más de 337 armas ilegales en todo el territorio nacional, dato que resaltó, puesto que la mayoría de delitos y homicidios son cometidos con armas ilegales.

La funcionaria habló luego de finalizar la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en la sede de la Policía Nacional, donde abordaron los avances obtenidos en cada provincia en materia de lucha contra la criminalidad.

Al finalizar la reunión que se extendió por dos horas y media, Raful indicó que los homicidios no están siendo generados en su mayoría por causa de la conflictividad social, lo que ha generado un descenso en ambos indicadores a nivel nacional en las últimas semanas.

“La conflictividad social que era la que generaba la mayor parte de homicidios, ya no es la causa principal de los homicidios, se ha reducido precisamente por las intervenciones de las autoridades en el territorio”, explicó.

Asimismo, aseguró que en 18 provincias a nivel nacional ha descendido la cantidad de homicidios, presentando tasa de un digito o menos de un digito.

Comercios cerrados

Raful manifestó que durante las semanas que se ha estado desarrollando la iniciativa "Operación Garantía de Paz" las autoridades han cerrado de manera temporal 45 centros comerciales nocturnos, a fin de que los propietarios se pongan al corriente con las normas y documentos que rigen el sector.

“Los centros de bebida nocturnos que hemos ido cerrando suman ya más de 45 en todo el territorio nacional, esos cierres se dan temporales para que los propietarios vuelvan a cumplir la ley con todos sus documentos para volver a operar, según las licencias”, manifestó Raful.

La ministra explicó que en el caso de aquellos que posean licencia y hayan violentado la ley, son llamados por Interior y Policía a recibir una charla, a fin de orientarlos para que no incurran en el delito nuevamente.

“Por eso vuelven y se abren y si no cumplen, vuelven y se cierran”, expresó.

Dijo que en este tipo de comercios no está permitida la presencia de menores de edad, no pueden operar fuera de horario, o sea, después de las 2:00 de la mañana, y no puede haber contaminación sónica.

“Si hay flagrancia la Policía y el Ministerio Público tienen derecho constitucional de intervenir para impedir que el orden sea dañado”, agregó.

Durante el pasado fin de semana cerraron ocho centros y otros 24 fueron notificados, sobre lo que la ministra de Interior y Policía sostuvo han percibido mayor cooperación de la ciudadanía en cuanto a denuncias.

Accidentes

En materia de tránsito, reveló que junto a la Fuerza de Tarea Conjunta, la Dirección General de Seguridad Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Policía Nacional, la Comisión Militar y Policial (Comipol) y el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), realizan intervenciones en cruces donde hay alto nivel de peligrosidad y ocurrencia de accidentes a fin de disminuir la mortalidad por esta causa en el país.