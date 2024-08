Padre pide al gobierno una pensión solidaria para sostener a dos hijos con parálisis

Hace 20 meses la vida de Jesús María Durán y sus dos hijos de 22 años dio un giro inesperado: su esposa tuvo un accidente en la carretera Puerto Plata y desde entonces sus vástagos quedaron sin quien los cuide.

En esa situación de incertidumbre, Durán pidió al gobierno que lo ayude con una pensión para mantener a sus hijos.

La madre de los muchachos tenía una pensión, pero al morir la perdieron, y el hombre pide la intervención del gobierno para obtener la pensión y poder sostener a sus hijos. “Yo le pido que me den una pensión para ayudar a estos muchachos porque ellos necesitan pañales, leches, medicamentos y yo no tengo cómo pagarlos”, explicó.

“Los muchachos también estaban en el accidente, pero fue un milagro de Dios que me los dejó vivos; la situación de ellos se agravó”, afirma.

Sus hijos tienen una parálisis cerebral que a uno de ellos le impide el movimiento casi total del cuerpo, y al otro a penas le permite con mucha dificultad sostener objetos en las manos. A pesar de su edad, ellos no hablan, ni caminan, ni pueden permanecer en pie por sí solos.

Hace dos meses su hija murió en medio de una cirugía y con ella desapareció todo el sistema de apoyo que tenía su familia, ahora sólo quedan él y sus dos hijos.

“La hija que me ayudó no está, y ahora estoy yo solo con Dios y ellos, no puedo trabajar, ni nada”, declaró Durán.

Durán vivía en Cienfuegos, pero buscando mejoría se mudó al sector Los Cocos en La Vega dónde vive junto a sus dos hijos en una casa humilde. En ocasiones ha tenido que pararse en un semáforo junto a sus hijos a pedir para obtener la alimentación del día.