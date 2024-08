Es oficial: Guido Gómez es nombrado en Indotel por el presidente Abinader

El presidente Luis Abinader anunció esta tarde la designación de Guido Gómez Mazara como presidente del Consejo Directivo del Intituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

El anuncio fue realizado en la cuenta de Whatsapp del presidente dominicano.

Guido Gómez Mazara sustituirá en la posición a Nelson Arroyo, quien se destacó como diputado y fue nombrado en agosto de 2020 en la posición.

Hoja de vida

Conocido por su participación política, Mazara es un abogado que inició su militancia desde joven el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), llegando a ocupar el cargo de Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo en el gobierno de Hipólito Mejía, 2000-2004.

Guido Gómez Mazara es hijo de Maximiliano Gómez Horacio (El Moreno), histórico dirigente del Movimiento Popular Dominicano y Carmen Mazara.

En 2020 pasó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) apoyando la candidatura del ahora presidente Luis Abinader, para luego convertirse en un claro opositor de un gobierno que juzgaba “de popis”.

Es por esto que en julio de 2023 formalizó sus aspiraciones a la precandidatura presidencial del partido de gobierno, quedando como el segundo más votado con 5.55%, por debajo del 90.82% que le dio el pase a la reelección a Abinader, juramentado para un segundo período el pasado viernes 16.

Las diferencias en el PRD iniciaron cuando Miguel Vargas Maldonado le retiró su apoyo a las aspiraciones a la Secretaria General del partido, para otorgársela a Orlando Jorge Mera, quien luego resultó electo con el 60 % de los votos.

Tras la ruptura del PRD, el dirigente optó por quedarse en ese partido y desde el 2014 depositó varias instancias ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) solicitando anulaciones de convenciones celebradas en el PRD, que favorecían a Miguel Vargas, resultando con un fallo a su favor en 2018.

Ese mismo año Vargas Maldonado informó que Mazara había sido expulsado de la organización política, aunque no fue hasta 2020 que este anunció su renuncia definitiva y se sumó al PRM.

“Esta lucha no ha terminado, ahora lo único que importa es trabajar en favor de Luis Abinader y la coalición, pero ese pleito no ha terminado, pero esas letras (PRD) no pueden estar en manos tan cerca de los negocios y tan lejos de la política”, dijo a la prensa en ese momento.

En ese partido ha mantenido un discurso de cercanía a las bases políticas y también ha tenido inconvenientes con la dirección de la organización. Quiso ostentar la presidencia, que ahora ocupa José Ignacio Paliza, y se opuso a que la elección de los cargos directivos se decidieran en una convención de delegados y no en primarias, donde se contabilizaran los votos de cada miembro del partido.

Tiene más de 30 años de unión matrimonial con Sandra Ivelisse Nogué Collazo y tres hijos.