Guido Gómez Mazara vuelve a ser funcionario tras 20 años fuera del gobierno

Este miércoles, a través del decreto 455-24, el presidente de la República, Luis Abinader, designó a Guido Gómez Mazara como director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

Gómez Mazara nació en Santo Domingo en 1974. Es un abogado, político, profesor y comunicador.

Se graduó de Doctor en Derecho en la Universidad Iberoamericana y realizó estudios de maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública en New School for Social Research en la ciudad de New York.

Es hijo de Maximiliano Gómez Horacio (El Moreno) y Carmen Mazara, dos dirigentes históricos del Movimiento Popular Dominicano (MPD), un partido comunista.

Desde muy joven, militó en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), ocupando el cargo de Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo en el gobierno de Hipólito Mejía, 2000-2004.

En 2013, con la expulsión de Hipólito Mejía y otros dirigentes, Guido Gómez Mazara renunció a esa organización.

Aunque no se sabe la fecha exacta de su expulsión del PRD, en marzo de 2018 Miguel Vargas informó que Guido Gómez había sido expulsado de esa organización política.

El dirigente político permaneció dentro de ese partido, haciéndole oposición a Miguel Vargas y a las decisiones que este asumía hasta marzo de 2020, cuando dijo que apoyaría a Abinader.

Guido Gómez fue director ejecutivo del periódico Listín USA y reportero de Noticias para la Cadena Telemundo. Además, impartió clases de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y en la Universidad Católica.