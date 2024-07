Abinader dice PRM liderará reformas a partir del 16 de agosto

El presidente de la República, Luis Abinader, informó que en la propuesta de reforma constitucional que entregará en las próximas semanas pondrá los candados para que ningún candidato presidencial o partido pueda modificar los actuales términos de elección y reelección presidencial, y adelantó que tiene contenida un artículo transitorio que no le permitirá seguir para el año 2028.

“Solo voy a decir una cosa de la reforma constitucional. ¿Qué es lo que queremos? Ponerle los candados para que no se puedan cambiar esos términos”, dijo el mandatario en el cierre del seminario “Excelencia Legislativa: innovación, reformas y cohesión partidaria”, en el que se reunieron los senadores y diputados electos, con el objetivo de instruirlos de cara a la próxima gestión legislativa, el 16 de agosto.

El jefe de Estado dijo a la oposición que no estén nerviosos, “porque muchos de nuestros amigos de la oposición todavía no creen en lo que estamos proponiendo, pues tienen que creer porque lo que decimos es lo que vamos a hacer. Y para que todavía no tengan duda, dentro de esa propuesta que vamos a presentar está también una propuesta de un artículo transitorio para el actual presidente, porque en el 2028, después de cumplir con nuestra reforma y nuestro legado, salimos para no volver”.

Aunque Abinader aseveró que no continuará en el poder, dijo que estará como “garante de la democracia”.

“Nosotros no solo tenemos las dos terceras partes, tenemos las tres cuartas partes y nosotros tenemos que decirle a este pueblo que nos dio ese gran privilegio, que nos dieron todo ese poder para limitarnos el poder”, enfatizó.

Puntualizó que, a partir del 16 de agosto, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) liderará una nueva transformación con varias reformas que impactarán a la sociedad dominicana.

“La reforma constitucional, la reforma fiscal, dividida en una reforma del gasto público para eficientizar el Gobierno, y una reforma tributaria, la reforma a la seguridad social, tenemos también pendiente una reforma a la Ley Laboral, para seguir aumentado el salario real de los trabajadores, y también continuar con la modernización de la administración pública”, enumeró el gobernante.

Indicó que estas reformas y otros cambios son necesarios para colocar al país en el camino del desarrollo.

Abinader dijo que “con esa mayoría de Congreso que tenemos, no tenemos excusas, ese Congreso tiene que ser el más productivo de la historia”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, puntualizó que ahora, con la mayoría “necesaria” de legisladores, se pueden producir los