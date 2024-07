Abinader adelanta reforma constitucional tendrá artículo transitorio que no permitirá seguir en 2028

Este sábado el presidente de la República, Luis Abinader, informó que en la propuesta de reforma constitucional que entregará en las próximas semanas pondrá los candados para que ningún candidato presidencial o partido pueda modificar los actuales términos de elección y reelección presidencial, y adelantó que tiene contenida un artículo transitorio que no le permitirá seguir para el año 2028.

“Solo voy a decir una cosa de la reforma constitucional. ¿Qué es lo que queremos? Ponerle los candados para que no se puedan cambiar esos términos”, dijo el mandatario en el cierre del seminario “Excelencia Legislativa: innovación, reformas y cohesión partidaria”, en el que se reunieron los senadores y diputados electos, con el objetivo de instruirlos de cara a la próxima gestión legislativa, el 16 de agosto.

El jefe de Estado dijo a la oposición que no estén nerviosos, “porque muchos de nuestros amigos de la oposición todavía no creen en lo que estamos proponiendo, pues tienen que creer porque lo que decimos es lo que vamos a hacer. Y para que todavía no tengan duda, dentro de esa propuesta que vamos a presentar está también una propuesta de un artículo transitorio para el actual presidente, porque en el 2028, después de cumplir con nuestra reforma y nuestro legado, salimos para no volver”.

Aunque Abinader aseveró que no continuará en el poder, dijo que estará como “garante de la democracia”.

“Nosotros no solo tenemos las dos terceras partes, tenemos las tres cuartas partes y nosotros tenemos que decirle a este pueblo que nos dio ese gran privilegio, que nos dieron todo ese poder para limitarnos el poder”, enfatizó.

Puntualizó que a partir del 16 de agosto, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) liderará una nueva transformación con varias reformas que impactarán a la sociedad dominicana.

“La reforma constitucional, la reforma fiscal, dividida en una reforma del gasto público para eficientizar el Gobierno, y una reforma tributaria, la reforma a la seguridad social, tenemos también pendiente una reforma a la Ley Laboral, para seguir aumentado el salario real de los trabajadores, y también continuar con la modernización de la administración pública”, enumeró el gobernante.

Indicó que estas reformas y otros cambios son necesarios para colocar al país en el camino del desarrollo.

Expresidente colombiano dice mayores amenazas de Estado son Corrupción y Narcotráfico

El expresidente de Colombia, Andres Pastrana, en seminario “Excelencia Legislativa: innovación, reformas y cohesión partidaria”.Listín Diario

El expresidente de Colombia (mandato fue del 7 de agosto de 1998 al el 7 de agosto de 2002), Andres Pastrana, dijo que las mayores amenazas del Estado de hoy en día son la corrupción y el narcotráfico y que el país no está exento.

En su conferencia magistral “Repensando el Estado: Colaboración entre el poder ejecutivo y el congreso con visión de desarrollo”, Pastrana explicó que el narcotráfico compra el poder con dinero manchado, puntuando que es más fácil comprar unas elecciones con dinero sucio.

“La República Dominicana no es ajena a eso… La búsqueda de poder comprando políticos corruptos para que desde el congreso, el ejecutivo y judicial favorezcan todo lo que pueda hacer a favor de su negocio criminal”, enfatizó.

Y de igual manera, destacó que pasa con la corrupción. “A los corruptos no les importa gastar en campañas electorales porque saben que van a poder recuperar esos recursos asaltando las bancas públicas. Los corruptos planean cuidadosamente las campañas electorales, las finanzas y muchos de ellos pactan de antemano cargos y posiciones”, dijo.

También señaló que las nuevas formas de comunicación han generado un desafío para la política, por lo que las organizaciones deben de comunicarse son la gente con las formas más innovadoras.

Pastrana señaló que el verdadero cambio consiste en buscar soluciones para elevar la calidad de vida de la gente.

Expresidenta de Ecuador asegura gobiernos deben trabajar por una educación de calidad

La expresidenta de Ecuador, Rosalia Arteaga, en seminario “Excelencia Legislativa: innovación, reformas y cohesión partidaria”.Listín Diario

La expresidenta de Ecuador (que gobernó del 10 de agosto de 1996 al 30 de marzo de 1998), Rosalia Arteaga, definió el país como un faro de luz de la democracia en el continente, con un estado fallido al lado como Haití, al tomar la palabra en su conferencia magistral “Mujer, reformas legislativas y batalla de las ideologías”, cuya moderación estuvo a cargo de Gloria Reyes.

En el desarrollo de su ponencia lamentó que para muchos jóvenes latinoamericanos ser narco es una meta aspiracional. “La educación deber ser la meta fundamental de todos los gobiernos”, afirmó.

Presidentes del Senado y la Cámara baja resaltan retos por delante

Los presidentes del Senado, Ricardo De los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en seminario “Excelencia Legislativa: innovación, reformas y cohesión partidaria”.Listín Diario

En el último taller que tuvo el seminario, titulado “Retos del nuevo Congreso: Productividad, eficiencia y calidad legislativa”, los presidentes del Senado, Ricardo De los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, llamaron a los legisladores presentes a cumplir con sus labores en las comisiones y en las sesiones del Congreso, para superar las expectativas que tiene la población que los eligieron.

Abinader se refirió a lo expuesto por ambos, diciendo que “con esa mayoría de Congreso que tenemos, no tenemos excusas, ese Congreso tiene que ser el más productivo de la historia”.

El evento fue organizado por escuela de formación política profesora Yvelisse Prats Ramírez en un hotel del Distrito Nacional y trató temas en torno a la técnica legislativa, la ciencia jurídica, del derecho constitucional, la innovación, las reformas y la cohesión partidaria.