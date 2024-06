Gobierno notifica a instituciones para que emitan respuestas “rápidas y eficientes” a solicitudes de información

El ministro de la Presidencia, Joel Santos, notificó a las instituciones del Gobierno central para que aseguren respuestas “rápidas y eficientes” a las solicitudes de información que reciban.

La petición del funcionario fue publicada en las redes sociales del Ministerio de la Presidencia (Minpre).

“El ministro de la Presidencia, Joel Santos, siguiendo las instrucciones del presidente Luis Abinader, ha notificado a las instituciones del Gobierno central para que implementen procedimientos que aseguren respuestas rápidas y eficientes a las solicitudes de información”, leía el mensaje, asegurando además que cumplir con estos plazos es una obligación legal que reafirma el compromiso con la transparencia de este Gobierno.

Esta publicación se realizó días después de que el Ministerio de la Presidencia elaboró un memorándum instando a las instituciones públicas a entregar la información requerida de ellos, bajo el plazo establecido en la Ley 200-04 de un máximo de 15 días hábiles.

ABINADER TAMBIÉN

De manera similar, el presidente Luis Abinader también se ha referido al tema durante su encuentro con la prensa denominado “LA Semanal”, cuando le reiteró a los funcionarios que “cualquier información que la prensa requiera tiene que ser entregada inmediatamente”.

“Nosotros lo hacemos, yo lo hago como presidente de la República, ustedes me preguntan cada día y nosotros las informaciones también que me llegan como presidente la tratamos de informar inmediatamente, por lo tanto, se lo vamos a recordar y le vamos a dar seguimiento para que en caso de que no, tomaremos otras medidas”, dijo.