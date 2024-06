Rafael Santos describe una vida de vicisitudes y éxitos desde sus 10 años

Escuchar hablar de aquel niño de diez años, nacido en las recónditas tierras de Loma Azul, en las cercanías de Tenares, de la provincia Hermanas Mirabal, hoy con una interesante historia de vida, puede arrojar muchas preguntas sobre su pasado, hasta alcanzar el presente.

Ahora se trata de un licenciado en Derecho y técnico en Administración de Empresas Cooperativas, que fue legislador, líder sindical y una extensa historia de 53 años en el ejercicio magisterial.

Este es Rafel Santos Badía, un hombre que se define como “un sobreviviente del siglo pasado”, al que le ha tocado aprender a caminar usando los zapatos que no se colocó hasta cumplir sus primeros 10 años de edad, cuando salió de Salcedo junto a su familia para buscar una mejor vida en las calles del barrio Gualey, en la capital.

Aunque actualmente es reconocido por su función de director general del Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep), su primer empleo fue como panero ambulante en las calles Gualey, lo que le abrió paso a formular una historia de sacrificios, dificultades, amor y vocación, escondida detrás de un éxito que empezó con la idea de ayudar a su familia.

su inicio como maestro

“Estaba yo un día 21 de septiembre de 1971 y me mandó a buscar el padre Alfredo, que era director del Colegio Nuestra Señora de Fátima. Me dijo que asumiera, de manera permanente, la titularidad del cuarto grado de primaria”,, contó Santos, revelando que, al iniciarse como maestro, ni siquiera se había formado como tal, pero cobraba 125 pesos que iban, directamente al bolsillo de su madre.

De hecho, cuando se estableció como profesor, había transcurrido varios años desde que sustituía constantemente a los profesores que, por distintas razones, se ausentaban tanto en la Iglesia Parroquial Santa Ana como en el Fátima.

“Hace 53 años que me inicié en el oficio de maestro; no quiero decir que en la carrera porque yo ni siquiera había terminado el bachillerato ni estaba graduado de educación, lo ejercí de manera autodidacta, y bueno, la verdad es que en ese tiempo la mayoría de los profesores no era graduado y yo me dediqué más al sindicalismo y la política que a la instrucción académica”, confesó.

Dijo que se retiró de la escuela a la edad de 20 años, por represión política, siendo el tiempo cuando se forjó como sindicalista de los maestros y, en 1975, fue elegido en el comité ejecutivo nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), hasta llegar a ser el máximo dirigente de ese gremio.

Dentro de ese proceso, delató que iba corriendo de un lugar para otro. En una época tuvo que guarecerse en la Catedral, cuando se produjo el desembarco de Francisco Alberto Caamaño Deñó por playa Caracoles, porque lo estaban buscando para matarle por oponerse al régimen.

En 1998 fue cuando se presentó ante la entonces secretaría de Educación, Ligia Amada Melo, y le solicitó se le autorizara tomar las pruebas nacionales para dar por concluidos sus estudios de bachiller.

“Ya había triunfado, había dirigido la ADP, era diputado, y ella sometió al Consejo Nacional de Educación una resolución y, en virtud de esa, basada en el artículo 28 de la Ley 66-97 Orgánica de Educación, me otorgaron el certificado de bachiller en Filosofía y Letras”, destacó Santos Badía, quien enfatizó que lo más difícil de su carrera fue haber tenido grandes precariedades económicas estando en la cima de su liderazgo magisterial.

en el infotep

“Tomamos una ruta de desarrollo que nos ha llevado a tener de 8 a 51 centros y estamos en provincias donde no habíamos estado nunca, como Hermanas Mirabal donde no había y ahora tenemos tres, como Montecristi, Santiago Rodríguez, Valverde, Peravia, en Haina donde no había y ahora vamos a inaugurar uno modernísimo”, destacó al reconocer que esto ha sido parte de la estrategia del presidente Luis Abinader, de llevar la educación a la gente.

logros

Rafael Santos mencionó, entre los logros alcanzados durante sus casi cuatro años en el Infotep, que su desarrollo ha permitido formar gente para empleos decentes, que jóvenes emprendedores ahora tienen negocios y lo que hacen lo aprendieron en ese centro.

“Ahora vamos a graduar 106 mujeres que trabajan en la industria de la belleza en Nueva York y nosotros les dimos estudios, evaluaciones y las certificamos y ahora las vamos a graduar”, refirió, entre otras cosas.