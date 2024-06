Abinader a funcionarios: “Cualquier información que la prensa requiera tiene que ser entregada inmediatamente”

Ante la preocupación que han expresado varios medios de comunicación de que diversas instituciones del Estado no cumplen con la entrega de información a través de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, el presidente Luis Abinader, recordó a los funcionarios que “cualquier información que la prensa requiera tiene que ser entregada inmediatamente”.

Informó que este martes, conjuntamente con el Ministerio de la Presidencia, recordarán a cada funcionario público “que tiene que cumplir con la ley y de manera expedita, no esperar que venga una sentencia del Tribunal Administrativo, que tiene que cumplirla, como lo hacen la mayoría, pero esa pequeña parte que no lo hacen, pues, se la vamos a recordar”.

“Nosotros lo hacemos, yo lo hago como presidente de la República, ustedes me preguntan cada día y nosotros las informaciones también que me llegan como presidente la tratamos de informar inmediatamente, por lo tanto, se lo vamos a recordar y le vamos a dar seguimiento para que en caso de que no, tomaremos otras medidas”, dijo el mandatario en LA Semanal.

Asimismo, indicó que su gobierno se ha preocupado por compartir la mayor cantidad de informaciones online en las páginas electrónicas.

“El país tiene hoy la mayor cantidad de informaciones en nuestras páginas electrónicas”, expresó.

En su editorial del lunes, el periódico El Día recordó de que muchos funcionarios se niegan a dar informaciones que en muchos casos son “triviales” y les piden a los periodistas que hagan la solicitud a través de la ley de Libre Acceso.

Esto sumado a que varias instituciones del Estado, no envían información, lo hacen incompleta o incumplen el tiempo que estipula la ley.

Ejemplo de esto es una demanda que realizó el “Grupo Panorama” contra varios ministerios que se negaron a compartir información pública.