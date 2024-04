Abinader: “Las deportaciones que tenemos que realizar multiplican por 10 la que se hacían antes”

El presidente Luis Abinader negó que el apresamiento del sargento Onesis Solís Contreras, de 29 años, por miembros de la Dirección General de Migración se trate de un hecho discriminatorio.

Al tiempo, el mandatario explicó que las deportaciones de haitianos, ante la crisis de inestabilidad que vive ese país, se tendrán que multiplicar en relación con años anteriores.

“Las deportaciones que tenemos que realizar multiplican por 10 la que se hacían antes y eso desgraciadamente se producen incidentes como ese que tenemos que evitar”, explicó que para evitar este y otros incidentes se están “preocupando” por darle cursos a los miembros de Migración.

“Es bueno que sepan que estamos en una situación muy especial, como nunca antes, y el país tiene que mantener su migración bajo control”, acotó.

Sobre el sargento

Onesis Solís Contreras interpuso una querella ante el Palacio de Justicia de la ciudad de Santiago, donde alega que miembros de la Dirección General de Migración lo confundieron con un haitiano y le propinaron varios golpes.

“Yo venía caminando por la Restauración con Antonio Guzmán, me paran tres de Migración, uno me agarró fuerte por el brazo y yo le dije yo soy policía, el otro viene y me agarra de nuevo y le dije oye yo soy policía, y me dio un golpe ahí (señala su costado derecho) y un palo en la cabeza y una trompada en la espalda”, explicó.

En una nota de prensa, Migración confirmó la detención del hombre, al tiempo de decir que fue dejado en libertad cuando se identificó como policía y que Solís Contreras “insultó” a los agentes.