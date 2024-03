PLD estaría abierto al debate presidencial

El miembro de Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, señaló que el candidato presidencial de esa organización política, Abel Martínez, estaría dispuesto a enfrentarse a un debate con el presidente Luis Abinader.

"Nosotros tenemos al mejor (candidato), no tiene cola que le pisen, no tiene compromiso con el narcotráfico ni con nada de qué avergonzarse; no ha llegado a las posiciones que ha ostentado de la mano del narcotráfico por lo que yo estoy convencido de que hará el mejor Gobierno y que estará dispuesto a debatir con Luis cuando él así lo entienda", señaló Lorenzo.

Al llegar a la Junta Central Electoral (JCE), el senador por Elías Piña indicó que el expartido oficialista igual tiene la mejor propuesta con relación a los candidatos a la vicepresidencia, tras oficializar a Zoraima Cuello como la compañera de boleta de Abel.

"Yo pienso que tenemos la mejor, la mejor formada académicamente, una mujer seria que ha demostrado en todos los espacios que le ha tocado servir al país ser una mujer honesta", exclamó Lorenzo.

El legislador lanzó el reto a que se realice un debate Vicepresidencial con las propuestas de los diferentes partidos políticos.

Video Abel Martínez dispuesto a enfrentarse a un debate con el presidente Luis Abinader