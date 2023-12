Raquel Arbaje sobre madre afectada por las pasadas inundaciones: “Ella tendrá su vivienda digna”

Tras la publicación que realizó este sábado Listín Diario sobre el caso de Argentina González y su hija con síndrome de Down, Ana Gabriela González, la primera dama, Raquel Arbaje, respondió asegurando que la señora tendrá su vivienda.

En un comentario colgado en la página de Instagram de este medio, Arbaje afirma que “Claro que sí, ella tendrá su vivienda digna, pero hay procesos que se deban respetar. El señor Ney García le contactará”.

González fue una de las afectadas por las inundaciones del pasado sábado 18 de noviembre, su pequeña vivienda sufrió gravemente las calamidades de las lluvias y a dos semanas de que el viceministro de edificaciones, Ney Rafael García Rodríguez, y la Oficina de la Primera Dama se comprometieron a ayudarla, nadie se había vuelto a comunicar con ella, según indicó la dama durante una visita a su casa por periodista de este medio.

Embargada por la esperanza de las promesas que le habían hecho, González se aferra a las palabras que le dijeron cuando evaluaron los terrenos de su vivienda, y al confirmar que estos no estaban en buenas condiciones, le indicaron que se evaluarían otros terrenos para trasladarla.

“Ellos vinieron, hicieron un levantamiento y me dijeron de unos proyectos en Manoguayabo y otro en San Luis, pero no sé, no me han dicho nada más”, indicó González.

Aseguró que los únicos que se han mantenido en comunicación constante ha sido la organización Jompéame, quienes en su primera visita le llevaron una compra y le prometieron una casa en colaboración con el empresario Santiago Matías y su plataforma Alofoke Media Group.