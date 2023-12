Madre y su hija se aferran a promesa del Gobierno

A dos semanas de que el viceministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Ney Rafael García Rodríguez, y la Oficina de la Primera Dama se comprometieron a ayudar a Argentina González y a su hija con síndrome de Down, Ana Gabriela González, todavía no ha llegado la asistencia oficial.

El MIVED hizo un levantamiento dos días después que el LISTÍN DIARIO publicara la historia de González y determinaron que el lugar no estaba en condiciones; sin embargo, la esperanza en la señora creció al indicarles que “están evaluando otros terrenos con una institución aliada para trasladarla”, resaltando que el procedimiento “toma su tiempo”.

Argentina confirmó que de parte del Viceministerio se comunicaron con ella, pero que “no le han dicho más nada”.

“Ellos vinieron hicieron un levantamiento y me dijeron de unos proyectos en Manoguayabo y otro en San Luis, pero no sé, no me han dicho más nada”, indicó la dama.

Mientras tanto Argentina expresa que “desde que se nubla se le quita el sueño y le da taquicardia” por el temor a ver su casa inundada otra vez.

Asegura que siempre le pidió a Dios por un “ranchito” para no morir y dejar a su hija en la calle.

González ha acomodado los pocos ajuares en su casa y con un mini anafe a leña, frente a la vivienda, le preparó una sopa a su hija, ya que una noche antes le dio un huevo hervido trasnochado y le provocó mala digestión.

“No tenía nada y le di un huevo hervido trasnochado, le cayó mal y le estoy haciendo una sopita para el estómago”, dijo al solicitar también un trabajo fijo para poder tener un suelto estable.

Manifestó sentirse agradecida con la organización Jopéame, cuyos dirigentes en su primera visita les llevaron una compra y les prometieron una casa, con la colaboración del empresario Santiago Matías y su plataforma Alofoke Media Group, se han mantenido en constante comunicación con Argentina.

“Un par de días después Jopéame me trajo una compra y yo me ayude mucho con eso, ahorita (en la mañana) me escribieron y me dijeron que me tienen buenas noticias”, precisó.

El equipo de Jompeame confirmó a LISTÍN DIARIO que antes del 24 de este mes le estarán haciendo entrega a Argentina y a su hija, Ana Gabriela de un apartamento amueblado.

Historia

La señora Argentina González y su hija Ana Gabriela González, quien sufre síndrome de Down, duraron cinco días refugiadas en la casa de una hermana y dejaron los enseres de su vivienda a su suerte, para poder proteger sus vidas, luego de las intensas lluvias del pasado 18 de noviembre.

Al llegar a su vivienda en la calle D en el sector Perla Antillana, próximo a El Tamarindo, se notaba deplorable: cubierta de zinc en los laterales y techo, inclusive, la puerta de zinc estaba estampada con clavos de acero. González con mucha firmeza desclavó y mostró el interior de su triste realidad.

La madre veía sin esperanza los escombros que la crecida de la laguna que está próximo a su casa le dejó, después del torrencial aguacero que azotó al país.