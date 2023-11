Hugo Beras solicita licencia al presidente Abinader tras escándalo en el Intrant

El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, solicitó ayer al presidente Luis Abinader una licencia sin disfrute de sueldo, por las nuevas informaciones reveladas sobre el proceso de ejecución del sistema semafórico del Gran Santo Domingo.

Beras manifestó que “las recientes informaciones dadas a través de los medios de comunicación, me llevan a ponerme del lado de la Dirección General de Compras y Contrataciones, para poder facilitar todo este proceso de investigación, por lo que he decidido tomar una licencia sin disfrute de salario y la he notificado al presidente de la República Luis Abinader”.

Aseguró en un comunicado que desde el Intrant “se han respondido todas las inquietudes y solicitudes de la DGCP sobre este proceso”, y “apelo a que si mi gestión ha sido sorprendida en su buena fe en todo este proceso, todo esto quede esclarecido y se tomen las medidas que sean necesarias”.

Beras dijo que previo a la solicitud de licencia, depositó ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), un escrito en el que pide a esa instancia dejar sin efecto la solicitud de variación de medida cautelar depositada por ante ese órgano el 3 de este mes. “Nos sumamos a todas las acciones llevadas a cabo por los organismos competentes en aras de dejar claro la veracidad de los documentos cuestionados, tras lo cual, de demostrarse las presunciones, el organismo habría sido sorprendido en la buena fe que se le presupone a todo oferente”, dijo.

Suspensión de contrato

El 30 de octubre pasadola DGCP informó que suspendió el contrato entre el Intrant y la empresa Transcore Latam SRL, para la modernización, ampliación y gestión del sistema integral Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo por un monto de RD$1,317 millones 350 mil 997.

La decisión está contenida en la resolución RIC-156-2023, emitida el 27 de octubre, que se encuentra disponible para su consulta en la sección Marco Legal de la página institucional de la DGCP y se basa en que encontraron indicios de irregularidades en el proceso de licitación llevado a cabo para tales fines.

“Esta Dirección General, tras haber evaluado la probabilidad de un daño irreversible, ha podido comprobar que, en atención a las supuestas irregularidades denunciadas, se evidencia la necesidad de evitar que se continúe con la ejecución del contrato referido, hasta tanto se determinen si esas irregularidades tienen mérito o no”.

Recurso de impugnación

Otro aspecto que aparece en el portal de la DGCP, es que la empresa “Esc Group, S.R.L” presentó un recurso de impugnación para que fuera revocado el pliego de condiciones y convocado un nuevo procedimiento de licitación “bajo el predicamento de que el mismo contiene una serie de disposiciones y exigencias que restringen la concurrencia de otros oferentes al proceso”.

La empresa indica que hay detalles técnicos sobres los equipos que se piden, que no corresponden a como se debería realizar el servicio, haciendo énfasis en reguladores semafóricos, cámaras, drones y un hangar y sistema de lanzamiento y carga de drones.

Sin embargo, la impugnación fue rechazada por el Intrant y el proceso continuó. El 8 de agosto pasado el Intrant había informado la implementación de la red semafórica, con la instalación de nuevos dispositivos de control de tránsito en el Distrito Nacional, para completarse a fin de año en todo el Gran Santo Domingo.