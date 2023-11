Los funcionarios del Gobierno de Abinader que han solicitado licencia tras investigaciones

Durante los tres años y tres meses de su Gobierno, más de cuatro funcionarios le han solicitado licencia al presidente Luis Abinader con el fin de no interceder en las investigaciones que realizan las autoridades sobre ellos o la entidad que dirigen.

Corrupción, irregularidades de contratos, agresión sexual son algunos de los temas que han llevado a los ministros Kimberly Taveras y Lisandro Macarrulla, así como a los directores Leonardo Faña, Adán Peguero y el más reciente, Hugo Beras a pedir al mandatario el cese temporal de sus funciones.

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, solicitó a Abinader una licencia sin disfrute de sueldo, tras surgir nuevas informaciones sobre el proceso de ejecución del sistema semafórico del Gran Santo Domingo.

“Las recientes informaciones dadas a través de los medios de comunicación, me llevan a ponerme del lado de la Dirección General de Compras y Contrataciones, para poder facilitar todo este proceso de investigación, por lo que he decidido tomar una licencia sin disfrute de salario y la he notificado al presidente de la República Luis Abinader", dijo Beras en un comunicado.

El pasado lunes 29 de octubre, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó la suspensión del contrato con la empresa Transcore Latam SRL, para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo por un monto de RD$1,317 millones 350 mil 997.

Esta suspensión se debió indicios de “irregularidades” en el proceso de licitación llevado a cabo para los fines del proyecto.

Días antes de solicitar licencia, Beras rompió en llanto al mencionar los efectos que han tenido en su vida personal los cuestionamientos públicos a su dirigencia tras las medidas tomadas por la DGCP.

KINSBERLY TAVERAS

Sin embargo, Beras no es el primero que se ve involucrado en este tipo de situaciones, en el año 2020 la entonces ministra de la Juventud, Kinsberly Taveras, pidió una licencia al presidente Luis Abinader para ser investigada sobre su declaración de bienes, de RD$74 millones, presentada ante la Cámara de Cuentas.

Esto tras un reportaje realizado por la periodista Nuria Piera, donde cuestionó a Taveras sobre sus bienes; también surgieron acusaciones de hacer contrataciones con el Estado, entre sus empresas y el ayuntamiento de Boca Chica, donde su esposo era regidor.

Kinsberly pidió el cese de sus funciones sin disfrute de sueldo el 19 de octubre de 2020 “para actuar como ciudadana” y se puso a disposición de la justicia.

No obstante, para el 7 de diciembre de 2020, la exfuncionaria anunció su renuncia del Ministerio de la Juventud, afirmando que las investigaciones realizadas por el Ministerio Público estaban afectando su vida personal, actividades profesionales y políticas.

Actualmente, Taveras continua en las filas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), donde será la candidata a diputada por la circunscripción cinco.

LEONARDO FAÑA, INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

Leonardo Faña fue el segundo funcionario en solicitar al mandatario una licencia, el 19 de enero de 2021.

Faña, era en ese entonces director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), fue acusado de agresión sexual por María Isabel Flores Encarnación, exgerente financiera de la entidad, quien impuso la denuncia el 18 de enero.

Según lo expresado por Flores Encarnación, Faña “la tocó por todas partes”. Asimismo, documentos del Ministerio Publico indicaron que entre ambos se realizaron constantes llamadas por teléfono e invitaciones para verse luego de la jornada de trabajo.

Sin embargo, días después de sus declaraciones Encarnación retiró la denuncia, por lo que el órgano persecutor continuó el proceso.

El 10 de marzo, el exfuncionario fue arrestado por el Ministerio Público y enviado a la cárcel preventiva de Ciudad Nueva. El 16 de ese mismo mes, fue trasladado a la cárcel de Najayo en San Cristóbal y el 16 de abril fue puesto en libertad condicional.

El 20 de agosto el presidente Luis Abinader, lo destituyó del cargo, a través del decreto 518-21 y en su lugar nombro a Francisco Guillermo García como director de la entidad.

Ante la falta de pruebas presentadas, el viernes 3 de septiembre, Faña recibió un no ha lugar en su favor por parte de Daniel Nolasco, juez de instrucción especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Tras esto, el exdirector agradeció a quienes lo apoyaron durante el proceso y resaltó que perdonó a aquellos que le quisieron hacer daño.

Al ser cuestionado sobre si volvería a desarrollar funciones, aseguró que era una decisión que dependía del mandatario.

Actualmente, Faña se desempeña como el encargado del programa Siembra RD.

INPOSDOM

El pasado 30 de octubre de 2021, tras un reportaje realizado por la periodista Nuria Piera, el director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Adán Peguero, fue acusado de corrupción.

El miércoles 3 de noviembre, Peguero fue interrogado por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, y por la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso.

Ante esto, el 8 de noviembre Peguero solicitó al Poder Ejecutivo una licencia de tres meses para “permitir” que las investigaciones se lleven a cabo de manera “correcta”, pero ese mismo día el presidente lo suspendió de su cargo.

El pasado mes de octubre del año en curso, Peguero pidió al Ministerio Público y a la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, dar una explicación al país los resultados de la investigación que se realizó en su contra.

"El Ministerio Público y Milagros Ortiz Bosch deben explicar al país cuál fue el resultado de la investigación que se realizó en mi contra. Esto está afectando a mi familia y mi carrera. Creo que no merezco el trato que me están dando", escribió el político a través de su cuenta de X (Twitter).

MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

En julio de 2022, el entonces ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, solicitó una licencia en sus funciones al presidente Luis Abinader; esto varios días después de que su hijo mayor fuera acusado, junto a otras 41 personas, por su supuesta vinculación en el caso de corrupción Medusa.

No obstante, Macarrulla no especificó el tiempo ni las razones de su solicitud al mandatario de la República.

Lisandro José Macarrulla, hijo del exfuncionario está ligado a la construcción de la cárcel Las Parras o Nueva Victoria durante la gestión de Jean Alain, mediante la empresa MAC Construcciones, en la que presuntamente hubo sobornos.

Para el 10 de agosto de 2022, Lisandro Macarrulla renunció de manera formal a su cargo como Ministro de la Presidencia, mediante un comunicado dirigido hacia el presidente Luis Abinader.

De acuerdo con el comunicado posteado por el propio Macarrulla, y difundido por la Presidencia, ese había sido el acuerdo al que había llegado con el Presidente al momento de asumir el cargo el 16 de agosto de 2020.

Mediante el mismo, Macarrulla indica que el día 22 de abril solicitó una auditoría del primer período de su gestión a la Cámara de Cuentas, y que de igual forma, en octubre de 2021, la Contraloría General de la República inició una auditoría interna del Ministerio de la Presidencia

DIRECTOR DE TITULACIÓN

A inicios de este 2023, el director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), Mérido Torres de Jesús Espinal, pidió una licencia laboral tras ser mencionado en parte del expediente de solicitud de medida de coerción del caso Calamar en contra de 20 exfuncionarios de la pasada gestión del Gobierno de Danilo Medina.

Torres dijo que pidió una cita con la Procuraduría General de la República y con doña Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética, quien había dicho un día antes, que el funcionario tenía un caso pendiente con ellos.

Torres tenia vinculaciones en su contra, que le acusaban de haber recibido del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, un total de RD$32,065,992, por el pago de unos terrenos donde fungió como abogado.

Para el 14 de abril del presente año, Abinader a Duarte Méndez Peña como director ejecutivo interino de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.