El presidente Luis Abinader manifestó que el objetivo del Gobierno dominicano de las medidas anunciadas este lunes es salvaguardar la seguridad nacional con relación a la crisis sociopolítica que se vive en Haití y la construcción de un canal en el río Masacre, lo cual viola acuerdos bilaterales realizados entre ambas naciones.

"Mi objetivo ahora mismo, a largo, a corto y mediano plazo es la seguridad de la República Dominicana, defender sus acciones, esa es la acción principal que podemos hacer ahora. Esperamos que con una fuerza pacificadora en Haití, la situación mejore", expresó el mandatario.

Abinader recalcó que está consciente de que la construcción de ese canal no es un proyecto del Gobierno haitiano y que la misma no cuenta con su autorización, al tiempo que indicó que a su entender se trata de una construcción informal que no tiene ninguna compañía de construcción de renombre involucrada.

Sin embargo, el mandatario entiende que hay una situación de "ingobernabilidad" pero que si a "los incontrolables, no se les controla de aquel lado, de este sí se van a controlar.

“Nosotros no podemos permitir que incontrolables de un país hagan lo que les venga en gana. Si allá son incontrolables nosotros tenemos que controlarlos desde aquí”, exclamó el Presidente durante un encuentro con la prensa.

Frontera será reforzada “mucho más”

De esa misma forma se indicó que la frontera Dominicana está totalmente salvaguardada Abinader aseguró hoy que la frontera de RD y Haití, está reforzada y se reforzará todavía mucho más”. Sin embargo, declaró que ese reforzamiento no quiere decir que no halla uno, dos o tres escapes, como pasa en todas las fronteras del mundo, como la de Estados Unidos y México.

“Lo que yo pienso es que va a ver una presión bien grande de los haitianos, como lo había en un principio y después se aparecieron gentes armadas, cerrando el canal, echando tierra al canal, porque eso no va a favorecer, más que a cinco o seis haitianos”, manifestó el mandatario, quien agregó que el Ejército Dominicano se encuentra “preparado para cualquier situación”.

Con relación a la construcción de la Verja Perimetral se informó que en el lado de Dajabon, ya la misma ha avanzado en un 92% y que ya muchos productores agrícolas han visto las ventajas de la instalación de la estructura.

Irá a comunidad internacional

Abinader resaltó que llevará el tema a la comunidad internacional, mientras que recalcaba que no esa es la principal la razón de su asistencia al Congreso de las Naciones Unidas en Nueva York, pero explicó que estás son "situaciones diferentes" a las que viven países limítrofes ya que no es una diferencia entre Gobiernos.

El mandatario recordó que retomará el tema haitiano durante la reunión, ya que “todos los países pueden cansarse del tema Haití, menos República Dominicana”.

Reunión con el Presidente de Kenia

Abinader, anunció que se reunirá con el presidente de Kenia para conversar sobre los planes que tienen con respecto al apoyo militar en Haití.

Al ser preguntado sobre su presencia en la siguiente reunión de la Organización de las Naciones Unidas, el mandatario aseguró que irá y que se reunirá con el presidente de la nación africana.

“En el caso de Kenia, me voy a reunir con el presidente de la República de Kenia para saber los planes que tienen con Haití. Obviamente, como saben, no podemos ni vamos a intervenir, pero sí queremos conocer los planes para tomar las protecciones debidas”, indicó durante su intervención en La Semanal con la prensa.

Kenia ha propuesto diferentes planes a Haití sobre el uso de fuerza militar en su territorio, siendo la primera de estas qué militares “protejan” edificios importantes en Haití.

Construcción de presas

El Presidente fue enfático en indicar que las construcciones en los ríos Altibonito (principal río que alimenta a Haití) y San Miguel, en la parte alta del río Masacre, serán construidas de cualquier manera, aunque lo ideal es que detengan la construcción y empiecen el diálogo.

"Nosotros no queremos llegar ahí, lo ideal es que se empiece el diálogo y que esas presas se construyan bajo un acuerdo bilateral y de esa forma el agua sea distribuida por los canales correspondientes pero no tendríamos otra alternativa que represando el principal río de Haití que es el Altibonito como solución definitiva y si nos dejan las conversaciones bilaterales entonces ellos saldrán más afectados", indicó el mandatario.

Acompañaran a productores

Con relación al posible cierre definitivo a partir del próximo jueves de la frontera, Abinader dijo que instruyó al Ministerio de la Presidencia para ver de qué forma desde el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) se compran los productos perecederos e insertar esos en las ayudas sociales que emite el Gobierno.

Sobre el impacto económico que representaría el cierre total de la comercialización directa con Haití, el mismo exclamó que entiende que "será difícil" pero que la seguridad nacional está primero.