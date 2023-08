Con el lema “para todo hay un libro” inauguran XXV Feria Internacional del Libro

Con la presencia del presidente Luis Abinader y el corte de cinta, quedó inaugurada este viernes la XXV Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023, en honor a la profesora, escritora, poeta y narradora Jeanette Miller.

Con el lema “Para todo hay un libro”, el Ministerio de Cultura volvió a realizar esta fiesta literaria en la Plaza de la Cultura.

Esta feria tiene a Israel como país invitado.

La Ministra de Cultura, Milagros Germán, indicó que la feria está “renovada”, con actividades para toda la familia y contará con 30 actividades diarias como charlas, coloquios, exhibiciones de películas, publicaciones de libros, entre otros.

La misma cuenta, además, con 197 sellos editoriales, 92 empresas editoriales, editoras y librerías; 41 librerías locales; 10 librerías infantiles y juveniles; 10 sellos editoriales universitarios, nacionales y extranjeros; 12 instituciones gubernamentales; 7 fundaciones sin fines de lucros; 27 representantes de editoriales internacionales, más de 150 autores independientes; unas 50 personalidades internacionales invitadas, escritores y editoriales de 20 países, entre otros.

“Hemos vencido todos los obstáculos inimaginables, institucionales, económicos hasta atmosféricos”, dijo Germán.

Al hacer uso de la palabra, Jeanette Miller contó cómo fue su evolución literaria, cómo aprendió a leer y qué le hizo ir cambiando el mensaje de sus textos.

Recordó, además, que ha publicado más de 70 libros, algunos de su autoría y otros con distintos autores.

“Leer es el mayor acto de libertad que podamos experimentar… Siempre he leído por placer y no por obligación y siempre he escrito por una necesidad de sacar lo que llevo dentro”, dijo Miller, quien en un momento se cuestionó si, ante la era virtual y las capacidades de la inteligencia artificial, ha valido la pena sus esfuerzos literarios.

La escritora dominicana y directora del Libro y la Lectura, Ángela Hernández, expresó que sueña con una librería en cada municipio donde jóvenes, padres, políticos y demás miembros de la sociedad se unan en la lectura.

En el acto de apertura fue reconocida, por sus aportes a la literatura, Virtudes Uribe, dueña de la librería La Trinitaria,

Esta XXV Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023 se extenderá hasta el 4 de septiembre y contará con mil parqueos ubicados en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y el Palacio de Bellas Artes.

Para mayor comodidad, autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) transportarán a los visitantes desde los parqueos del Centro Olímpico, la UASD y Bellas Artes hasta el recinto ferial y en sentido contrario.