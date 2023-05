IAD promete entregar parcelas a campesinos que tienen sus títulos en Bahoruco

En respuesta a las denuncias de más de 40 productores residentes en la provincia Bahoruco que, luego de transcurrir un año y 4 meses, aún continúan a la espera de recibir las parcelas pendientes, el Instituto Agrario Dominicano (IAD) aseguró a este medio que ya iniciarán con el proceso de entrega. Además, indicaron las supuestas motivaciones de la tardanza.

Así lo informó el encargado de Captación de Tierra de la entidad, Manuel Mateo, quien descalificó los reclamos de los propietarios del AC-550, debido a que previamente se había realizado un acuerdo para establecer la apertura de las parcelas cuando terminarán las canales de riego.

“Ellos no quisieron que les entregaran las tierras hasta tanto no tuvieran el sistema de riego y esa fue la razón por la que nosotros no entregamos físicamente la parcela a cada uno de los parceleros” dijo Mateo mientras resaltaba que los terrenos estaban en excelente condiciones.

Agregó que, desde hoy, el IAD contactará a los productores agropecuarios, para hacer entrega formal en los asentamientos. Sin embargo, recordó que el órgano responsable de solucionar la problemática del agua potable es el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

Al preguntar sobre la cantidad de personas del AC-550 que no tienen en sus manos el control de los terrenos, la institución únicamente expuso las cifras de asentamientos ejecutados en años anteriores, sin exponer la situación real de estos casos.

Tampoco tienen agua

Ante las acciones que desarrollará el órgano para atender las denuncias, Manuel Mateo declaró que sin un planeamiento de riego sería imposible obtener cosechas productivas debido a que los cultivos no prosperarán en un terreno árido.

“Sin agua es prácticamente imposible producir ahí y con el agua de la lluvia no se puede contar porque la volumetría es muy baja”, acotó.

Además, dijo que el establecimiento de suministro idóneo para las parcelas, ubicadas en San Rafael de la referida provincia, será la presa de Monte Grande, donde la obra muestra un avance superior a 90%, según las informaciones divulgadas por el INDRHI.

“La presa de Monte Grande es el lugar desde donde se tomará el agua para alimentar los terrenos, cuando finalice la obra los terrenos estarán habilitados para cultivar”, señaló.

Diálogo

Asimismo, el director de comunicaciones de la entidad, Frank Núñez, manifestó a este medio que el titular del IAD, Francisco García, ha participado en todas las reuniones desarrolladas para lograr el diálogo con todas las partes en el Gabinete Agropecuario.

“En lo que tiene que ver con el IAD la tierra y los títulos están, el agua es que no ha llegado”, comunicó García. A pesar de las declaraciones oficiales de entidad, los agrónomos afirman que las supuestas visitas, a la que hacen referencia los funcionarios, son falsas y hace más de ocho meses que no realizan ningún tipo de acercamiento con estos.

Según indicaron los afectados, en más de una ocasión han tratado de contactar a las autoridades IAD para que les presenten las implicaciones de esta situación y pueda ser resuelta, pero solo han recibido “indiferencia”.

“Es nuestro sueño. Nuestra empresa. Nuestra Esperanza, pero tenemos un año tratando de que se cumpla con la promesa de asentarnos en las tierras prometidas y hasta ahora solo hemos recibido promesas”, dicen los campesinos en documento entregado a Listín Diario.

Las quejas

Agricultores se quejaron en el sector Bateicito San Rafael, de la provincia Bahoruco, de que a un año y cuatro meses de que el presidente Luis Abinader pusiera en sus manos un título que los acreditaba como “propietarios” de una parcela, aún no habían recibido “ni una cuarta de tierra”.

El llamado

Los campesinos creen que el presidente Luis Abinader desconoce la situación que padecen, por lo que lo llamaron a interceder para que haga cumplir su palabra y los títulos que poseen no se deterioren en sus manos, sin llegar a tener la tierra prometida.

Dicen que cuando le reclaman a los funcionarios de la región y del IAD en la capital, se limitan a pedirles que “esperen”.