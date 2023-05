Deuda de construcción de autopista del Ambar será asumida por empresa que resulte adjudicada

El Gobierno informó que la deuda generada por el diseño y construcción de la Autopista del Ambar, la cual reducirá el tiempo en el trayecto Santiago - Puerto Plata, será completamente asumida por la empresa que resulte adjudicada para llevar ese proceso.

De acuerdo con el director General de Alianzas Público-Privadas, Sigmund Freund, el Gobierno solo realizará un aporte en efectivo US$ 20 millones en un periodo de dos años, que se dividirá en dos pagos del 50% en cada año; además de un aporte en "especie", ubicado en Punta Bergantín.

"Es importante que sepan que la deuda que deberá tomar el privado para financiar la obra no contará con garantía soberana y será completamente responsabilidad del socio privado. Reitero que este proyecto del Ámbar no contempla ningún aporte del Estado una vez se construya la carretera, y que el riesgo de demanda será asumido totalmente por el agente privado", explicó Feund durante la rueda de prensa en dónde se anunció el inicio del proceso de adjudicación para la obra que tendría un valor estimado de 400 millones de dólares.

Feund agregó que la empresa que resulte con la adjudicación recuperará su capital mediante las recaudaciones que se tomen del peaje que será colocado en la Autopista, además que de allí por igual, saldrá el dinero para el mantenimiento de la misma.

"Con la integración en un solo circuito de la avenida Circunvalación Norte y del proyecto inmobiliario Punta Bergantín, garantizamos la sostenibilidad financiera del proyecto sin necesidad de asumir un peaje sombra que comprometa los ingresos futuros del Estado. Esta nueva estructuración del modelo financiero cuenta con una adecuada distribución de riesgo, tanto para el Estado como para el agente privado que resulte adjudicado", agregó el funcionario.

LA OBRA

La autovía contará con 32 kilómetros de extensión iniciando en la Circunvalación de Santiago y terminando en el Municipio de Montellano, Puerto Plata.

La misma tendrá cuatro carriles, dos en cada sentido, dos túneles y un diseño vial comparable con la Autovía del Coral y Circunvalación Santo Domingo.

"Esta será una de las más importantes vías de comunicación, no solamente de la República Dominicana, si no y me atrevería decir de todo el Caribe y que contribuirá de modo significativo al desarrollo económico de dos de los principales polos de desarrollo (Santiago y Puerto Plata) de la República Dominicana", expresó el titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Deligne Asención.

PROCESO DE ADJUDICACIÓN

En la rueda de prensa realizada en el Palacio Nacional, se indicó que se espera que para el primer trimestre del 2024, la obra esta adjudicada, y que el tiempo de construcción se llevaría entre 24 y 36 meses.

Feund señaló que en las próximas semanas se estarán realizando un “Roadshow” en el país y a nivel internacional para presentar el proyecto a potenciales inversionistas para incentivarlos a participar del proceso.