Familia lleva dos años esperando por ayuda prometida del Gobierno

Han pasado dos años y una familia en Dajabón que perdió su casa que construían durante una tormenta en agosto de 2022 aún está a la espera de un nuevo hogar que le había prometido el Gabinete de Política Social.

La señora Miguelina Rodríguez hizo un llamado a las autoridades para que se conduelan de su situación.

“Que se conduelan de mí, que soy una madre de 4 niños huérfanos y que necesito esa ayuda porque he estado esperando estos años y no me han cumplido y yo esperando”, indicó Rodríguez.

La señora Doris Martínez, abuela de los hijos de Miguelina Rodríguez, dijo que en una ocasión le habían comunicado a la familia que buscaran trabajadores para comenzar la construcción de la casa y lo dejaron esperando.

“A mí lo que me da es vergüenza porque con tanto dinero que tiene nuestro país y prometer una casita a una mujer que no la puede hacer, y no ayudarla, eso a mí me da mucha pena”, dijo Doris Martínez.

En una publicación en las redes del Gabinete de Política Social citaba que la primera dama de la República, Raquel Arbaje, instruyó al Gabinete a brindarle asistencia, pero hasta el momento la misma no se ha ejecutado.

Los vecinos de Miguelina Rodríguez hacen un llamado al presidente Luis Abinader y al encargado del Gabinete de Política Social, Francisco Peña Guaba, para que puedan asistir en lo inmediato a la familia.