Exministra dice avances en la educación no son reales

En respuesta al discurso presidencial del pasado 27 de febrero, el Partido Fuerza del Pueblo afirmó que los avances educativos mencionados por Luis Abinader están alejados de la realidad.

La exministra de Educación y miembro del comité político del Partido Fuerza del Pueblo, Josefina Pimentel, aseguró que Abinader presenta como un logro la inversión en infraestructura que cayó de RD$19,200 millones en 2014 a RD$6,351 millones en 2025.

La entrega de aulas, que fue de 6,775 en 2014, se redujo a unas 1,555 en el 2025, según los informes oficiales, aunque superior a las del año 2021, donde apenas se logró construir 124 aulas.

“La infraestructura escolar representa el obstáculo más grave y tangible de su gestión gubernamental”, señaló Pimentel durante una rueda de prensa en la sede de la Fuerza del Pueblo en la calle Benito Monción del sector Gazcue.

En agosto de 2020, se habían contabilizado 711 planteles que no pudieron iniciar su construcción debido a diversas causas, a las que se les denominó “nudo legal”, según la Fuerza del Pueblo.

Para solucionar este problema, se aprobó la Ley 118-21, de junio del 2021, bajo el argumento de que con esta se podría resolver la situación y culminar los planteles.

Sin embargo, según el informe del partido, al mes de enero de 2025, solo se habían podido concluir 200 de esas escuelas, para un total de 3,090 aulas, con una inversión de RD$15,939.574 millones, dejando aún pendientes 511 planteles, de los cuales 278 pertenecen a ejecución.

mantenimiento escolar

Para los fines de mantenimiento, se tuvo una participación de un 2.18% en el 2025, y donde el gasto en mantenimiento fue de RD$343.19 millones, equivalentes a RD$43,321 por centro. Este presupuesto significó un 0.11% del total ejecutado por la cartera educativa el pasado año.

“La infraestructura y el mantenimiento aparecen como un cuello de botella en la actual gestión gubernamental, donde la inversión física en el Minerd continúa siendo sumamente baja”, dijo.

Este presupuesto significó un 0.11% del total ejecutado por la cartera educativa el pasado año. En contraste con períodos anteriores en los que la inversión en edificaciones llegó a representar en promedio más del 20% del presupuesto ejecutado por esa cartera.

"El gobierno ha preferido alquilar aulas en centros educativos privados, pero además también ha adoptado la modalidad de utilizar furgones como aulas móviles", explicó.

falta de financiamiento escolar

Otro punto señalado por la dirigente educativa fue el desacierto en la ejecución del Programa de Mejoramiento de la Educación y Formación Técnico Profesional, financiado por el BID y la Unión Europea por un monto de RD$1,800 millones.

Pimentel explicó que el proyecto buscaba convertir 79 liceos académicos en politécnicos, pero “solo se logró ejecutar un 3.15% del proyecto”, lo que provocó que finalmente perimiera sin poder aplicarse. Para la exministra, este hecho refleja un problema estructural de gestión y planificación en el sector.

La titular de Educación también cuestionó la interpretación oficial sobre la cobertura en secundaria. Indicó que, aunque el presidente resaltó un leve aumento en la tasa neta, la matrícula muestra una disminución acumulada respecto al período prepandemia.

abandono escolar

Como uno de los mayores desafíos que enfrenta el sistema educativo, que es el abandono escolar, la Fuerza del Pueblo asegura que alrededor del 25% de los jóvenes entre 15 y 17 años no asisten a la escuela.

"De cada 100 jóvenes entre 15 y 17 años, 25 no asisten a la escuela", puntualizó.

Cada año asciende la cantidad de estudiantes del nivel secundario que abandonan las escuelas por distintas circunstancias, siendo la deficiencia de la educación una de las principales.

Además, dijo que de los estudiantes que ingresan al primer grado del nivel secundario, apenas el 51% logra permanecer hasta el sexto grado, lo que implica que el sistema pierde prácticamente a la mitad de los jóvenes antes de concluir ese ciclo.

En cuanto a los resultados académicos, sostuvo que los datos de las evaluaciones diagnósticas muestran estancamiento y retrocesos en áreas como Matemáticas y Ciencias.

Asimismo, alertó sobre el aumento en las tasas de analfabetismo en personas de 15 años o más, que habían descendido a 5.5% en 2019 y que ahora se sitúan por encima del 6.5% e incluso 7%, según distintas mediciones oficiales. En provincias como Elías Piña la tasa supera el 20%, “lo que evidencia profundas brechas territoriales”, indicó.

La dirigente opositora también expresó el rechazo a la propuesta de fusión entre los ministerios de Educación Superior y Preuniversitaria, señalando que no se han presentado estudios técnicos ni análisis de impacto que sustenten esa decisión.