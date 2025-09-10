Eduardo Hidalgo dice que aún hay más de 180 mil niños fuera de las aulas

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, aseguró que a pesar de que el año escolar 2025-2026 ya inició, aún hay miles de niños fuera de las escuelas en diferentes zonas del país.

En los niveles de primaria y secundaria, Hidalgo detalló que hay entre 150,000 y 180,000 jóvenes fuera por falta de cupos y, en el caso de los estudiantes 3 a 5 años, más de 200,000 niños se quedaron fuera de las aulas, jóvenes que no estaban en las escuelas, pero esperaban iniciar este nuevo año.

En el programa Hoy Mismo, que se transmite por Color Visión, canal 9, explicó que en la regional 12 de Higüey que abarca también La Altagracia y El Seibo, aún hay centros con lista de espera con más de 10,000 estudiantes.

Destacó otras zonas, además de Higüey, donde está la mayor presión de las 18 regionales, que son San Pedro de Macorís, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, que abarca dos regionales y Santiago.

El presidente del gremio de docentes indicó que durante la gestión del pasado ministro de Educación, Ángel Hernández, se inició la construcción de las aulas para la primera infancia, pero actualmente están abandonadas, "realmente no avanzaron en la construcción".

Hidalgo enfatizó que, aun con escuelas que habían solicitado declararlas en estado de emergencia, como docentes, "decidimos de manera unánime arrancar el año escolar".

Sobre las aulas móviles, dijo que "realmente son una especie de infierno pequeño porque no tienen ventilación, no tienen iluminación", y ya usted sabe cómo está el tema de agosto, septiembre y octubre con altas temperaturas y son espacios sumamente pequeños".

"Ellos tienen derecho esos niños y niñas al derecho a la educación y la ADP va a acompañar a las familias en el justo reclamo de tener un espacio en la escuela pública", mencionó Hidalgo, quien también dijo que aún faltan maestros en todos los niveles educativos de las escuelas públicas de República Dominicana.