Gobierno entrega dos escuelas en Puerto Plata

El presidente Luis Abinader encabezó este sábado la inauguración de dos centros educativos en el municipio Imbert, provincia Puerto Plata, donde estudiarán un aproximado de 1,085 estudiantes, según informó la Dirección de Comunicaciones gubernamental.

El primer plantel entregado fue la Escuela Básica Vuelta Larga, con 12 aulas para 350 alumnos. El nuevo centro cuenta con biblioteca, salón multiusos, juegos infantiles, plaza cívica y otros espacios diseñados para favorecer el aprendizaje y la convivencia escolar.

Posteriormente, dejó en funcionamiento la Escuela Primaria Saballo, dotada de 17 aulas estándar, dos aulas para el nivel Inicial y dos adaptadas para niños con discapacidad con capacidad para 735 estudiantes. Además, dispone de salón multiusos, área administrativa, enfermería, comedor y otras facilidades para garantizar un ambiente escolar inclusivo y seguro.

“Este centro educativo no es un edificio más: es un símbolo de planificación estratégica, de inversión pública responsable, y de voluntad política orientada al bienestar colectivo”, enfatizó el viceministro Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad del Ministerio de Educación, Oscar Amargós.

Según informó el organismo, la estudiante Jhorlaine Ramos López, de quinto grado en el Centro Educativo Vuelta Larga, agradeció a las autoridades por contar con una escuela moderna y segura.

“Este espacio no es solo un edificio, sino el lugar donde construiremos nuestros sueños, donde aprenderemos cada día y nos prepararemos para ser mejores personas y ciudadanos”, expresó la alumna.

De su lado, la directora de la Escuela Primaria Saballo, Fanny María Del Rosario Ramos, valoró los esfuerzos del presidente Abinader.

“Bajo su liderazgo, hemos visto avances reales, transformaciones visibles y una voluntad genuina de dignificar la educación pública, como base de una sociedad más justa y con más oportunidades para todos”, subrayó.

El acto, que contó con la bendición del diácono Antonio Abad, de la Parroquia San Francisco de Asís, reunió a autoridades locales y legisladores, entre ellos: el director de Mantenimiento e Infraestructura Escolar, Roberto Herrera; la gobernadora provincial, Claritza Rochtte; la senadora Ginette Bournigal; la alcaldesa María Elena Ramos; el director regional de Educación, Luis José Sánchez; la directora distrital 11-03, Iris Altagracia Cabrera; y los diputados Fiordaliza Estévez y Juan Medina Santos.