Ángel Hernández reconoce preocupación del Listín sobre aspectos críticos de la educación

El ministro de Educación, Ángel Hernández, manifestó ayer, en una comunicación al director de Listín Diario, Miguel Franjul, entender “las preocupaciones” de este diario vertidas en su editorial del pasado 29 de noviembre, bajo el título: “El 4% a la educación se fue por las alcantarillas”.

En su escrito, el alto cargo de Educación dijo reconocer que “los desafíos históricos en materia educativa han sido enormes y que los avances alcanzados requieren un esfuerzo constante por parte de todos los actores involucrados”, refiriéndose al Estado, educadores, padres de familia, estudiantes y la sociedad.

Hernández asegura que en el último cuatrienio “el sistema educativo se ha fortalecido como nunca” y que se establecen los cimientos “para remover las estructuras que obstaculizan lograr mayores niveles de eficiencia y eficacia”.

A continuación, el texto íntegro de la carta:

Señor

Miguel Franjul

Director

Listín Diario

Estimado Sr. Franjul:

Tras extenderle un cordial saludo, nos dirigimos a usted con la finalidad de ofrecer algunas informaciones que nos gustaría que los amables lectores del Listín Diario tengan la oportunidad de examinar y, a partir de ellas, puedan derivar sus propias conclusiones con relación a los esfuerzos que el liderazgo educativo actual está implementando para transformar el sistema educativo dominicano.

Entendemos las preocupaciones expresadas en el editorial del día 29 de noviembre de 2024, bajo el título: “El 4% a la educación se fue por las alcantarillas”, así como la que denota la noticia titulada: “Se quema la mayoría en las pruebas nacionales”, publicada en la misma edición de ese prestigioso medio de comunicación.

Reconocemos que los desafíos históricos en materia educativa han sido enormes y que los avances alcanzados requieren un esfuerzo constante por parte de todos los actores involucrados: el Estado, educadores, padres de familia, estudiantes y la sociedad, en sentido general.

Desde el Minerd, avanzamos en la conquista de progresos que producirán un cambio trascendente en la mejora de la calidad educativa. Le aseguramos que las iniciativas que estamos ejecutando habrán de generar los resultados que toda la sociedad dominicana desea: que la población dominicana cuente con acceso garantizado y logre los aprendizajes pertinentes y significativos con el propósito de vivir una vida plena, integrarse exitosamente a la sociedad y al mundo laboral.

Los retos son enormes, pero vale la pena mantener en el tiempo la implementación de las políticas actuales, evaluarlas y a partir de las evidencias, profundizar aquellas que tienen impactos demostrables. Si bien las Pruebas Nacionales no reflejan todos los avances, hemos observado un crecimiento sostenido en los niveles de promoción, alcanzando un 93% en el último año.

Las Pruebas Nacionales son indicador parcial y, al mismo tiempo significado, de los avances del sistema educativo. Miden el resultado final de un proceso que se inicia doce años antes del momento en que los estudiantes las toman. Al término de cada año escolar, se organizan tres convocatorias.

Los resultados de la tercera y la segunda convocatoria no pueden tomarse como indicador válido para valorar si las políticas educativas orientadas a la mejora de la calidad son o no exitosa puesto que, en términos estadísticos, los resultados no son representativos.

Los estudiantes que asisten a la tercera convocatoria generalmente son los que han tenido un bajo rendimiento durante su trayectoria escolar y una parte de ellos, provienen años lectivos anteriores. En todo caso, lo correcto sería examinar los resultados de las tres convocatorias.

Si se suman los que fueron exitosos en la primera convocatoria del año lectivo 2023-2024 (76% de los más 81 mil estudiantes que asistieron), más los presentes en la segunda y tercera, el resultado final es que el 93% fueron promovidos; es decir, solo un 7% no logró superar las cuatro áreas curriculares objeto de la evaluación externa contemplada en nuestro sistema educativo.

Señor director, en el último cuatrienio el sistema educativo se ha fortalecido como nunca. Estamos estableciendo los cimientos para remover las estructuras que obstaculizan lograr mayores niveles de eficiencia y eficacia. Es un desafío que hemos asumido de manera decidida y con entrega absoluta.

Hemos modernizado el currículo y distribuidos millones de libros impresos y digitales, además de fortalecer la formación docente.

Estamos dispuestos a detallar todas las iniciativas que hemos impulsado en procura superar los retos que usted cita en su editorial. Sin embargo, por la brevedad del espacio, solo permítame agregar algunos de ellos que son de clara naturaleza cualitativa y, por tanto, de gran impacto en la mejora de la calidad.

•El programa de “Construyendo la Base de los Aprendizajes: CON BASE”, que tiene como propósito mejorar los procesos pedagógicos en los tres primeros grados de primaria, de modo que los estudiantes construyan una buena base de alfabetización inicial (lengua y matemática), que les permita una trayectoria exitosa hasta concluir la escuela. La meta es que todos los niños que concluyen el primer ciclo de educación primaria sepan leer y escribir y tengan dominio de las competencias en matemática que a ese nivel deberían demostrar. A futuro, CON BASE es el cimiento inicial para que los estudiantes que acudan a tomar las Pruebas Nacionales al final de la educación obligatoria tengan el éxito esperado.

• El programa Fortalecimiento de las Competencias en Primer Ciclo del nivel secundario que tiene como propósito elevar los niveles de aprendizaje de los estudiantes antes para garantizar unos mayores niveles desempeño en las diferentes modalidades (General, Educación Técnico Profesional y Artes) contempladas para la fase final del bachillerato.

• El programa de Reordenamiento del Personal Docente y Administrativo a nivel de la escuela. La meta es que todos los docentes adscritos a los centros educativos tengan el perfil profesional y las competencias requeridas para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje con altos estándares de calidad.

•El Programa de Fortalecimiento de las Competencias de Gestión y Liderazgo de los directores de centros educativos.

Confiamos en que a través de esas iniciativas y otras en proceso de consolidación, y con el apoyo de todos los sectores con interés común en la educación alcanzaremos, progresivamente, la meta de contar con un sistema educativo, robusto y de alta calidad, centrado en lo esencial y misional: que nuestros estudiantes alcancen más y mejores aprendizajes y cuenten con las competencias para su desarrollo personal y el bienestar colectivo.

Ángel Hernández

Ministro