Estudiantes de Intec ganan competencia de proyectos innovadores

Los estudiantes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) resultaron ganadores en la Competencia Pitch de Proyectos Innovadores del Laboratorio de Innovación Dia (DIA LAB RD), con su proyecto Instasalud, una aplicación nativa que busca optimizar el acceso a servicios de salud.

Los estudiantes ganadores fueron de Ingeniería en Software, Keisy Polanco, Ismael Polanco, Alejandro Beltré y de Ingeniería en Sistemas, Raymond Cortorreal, con el proyecto Instasalud, que es una app enfocada en optimizar el acceso a servicios de salud.

Obtuvieron un premio en capital semilla de US$1,000, de acuerdo a informaciones dadas a conocer por INTEC.

La actividad realizada por la empresa ADASEC Dominicana, junto a su socio internacional The Trust for the Americas, y con el patrocinio de Citi Foundation, realizada con el objetivo de promover la innovación y el emprendimiento en los jóvenes en edades de 16 a 34 años, “inspirándolos a que trabajen en la identificación y planteamientos de soluciones a las problemáticas socioeconómicas de sus comunidades”.

Explica que un jurado multidisciplinario examinó 13 proyectos y evaluó los criterios fundamentales como el modelo de negocio, el impacto social y medioambiental, la viabilidad económica y el grado de innovación.

Los proyectos más destacados fueron reconocidos con USD$ 1,000 en fondos semilla destinados a fortalecer sus estructuras y potenciar sus impactos.

“Como líder del equipo, este desafío me instó a innovar, a superar obstáculos con mis compañeros y a presentar una solución práctica y significativa. Más allá del capital semilla que obtuvimos, el auténtico reconocimiento reside en la comprensión de que nuestras ideas poseen el potencial de generar un impacto real en la sociedad dominicana”, aseguró Keisy Polanco, que participó en la competencia.

Asimismo, Alejandro Beltré aseguró que “Participar en este Ideaton resultó ser una experiencia transformadora tanto a nivel personal como profesional. Aprendí no solo a gestionar proyectos en equipo, sino también a proponer ideas innovadoras y sostenibles para mejorar comunidades necesitadas”.

Mientras Raymond Cortorreal obtuvo como aprendizaje más valioso “la habilidad de desarrollar y llevar a cabo nuestra idea de INSTASALUD de manera viable”, Ismael Polanco descubrió “cómo encontrar soluciones tecnológicas enfocándose en necesidades concretas de la comunidad dominicana, lo que me llevó a reconocer áreas específicas que requieren atención y mejora. Creo firmemente que INSTASALUD vino para quedarse y sé que aportará significativamente al país”.

Durante la competencia los participantes estuvieron inmersos en un programa de habilidades para la era digital y el futuro del trabajo en los laboratorios de innovación y emprendimiento que operan en los Centros de Desarrollo y Asistencia Social (CEDAS), en los que se encuentra ADASEC, ubicados en Santa Rosa, Baní; Brisas del Yuna, Bonao; y el barrio Juan Pablo Duarte en La Vega.

En el Ideaton virtual de innovación y emprendimiento los participantes recibieron herramientas cruciales para desarrollar ideas de negocios o impulsar proyectos sociales.

Esto incluyó en su primera fase un programa de capacitación, y en la segunda fase los equipos preseleccionados obtuvieron mentorías y acompañamiento junto a 200 jóvenes de comunidades del país con los que formación 30 equipos, los cuales fueron capacitados por expertos locales e internacionales.