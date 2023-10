Estudiantes recuerdan con diversos actos llegada de Cristóbal Colón

El “Día de la Raza” o “Día del Encuentro entre dos Culturas” se conmemora cada 12 de octubre por ser la fecha en que por primera vez fue avistada tierra por el marinero Rodrigo de Triana en 1492, luego de haber navegado más de dos meses al mando de Cristóbal Colón hacia lo que, posteriormente, se denominaría América.

Como se describe en el párrafo anterior es la forma en la que está definida la fecha por los libros de historia, sin embargo, las escuelas dominicanas tienen la costumbre de celebrar el día con diferentes manifestaciones de arte realizadas por sus estudiantes.

En varias visitas que realizó este diario se concluyó que los planteles del territorio nacional no dejan pasar por alto la fecha del 12 de octubre.

Uno de esos casos fue la Escuela Domingo Savio, ubicada en la avenida Francisco del Rosario Sánchez del sector Los Guandules, donde los bailes, cantos, lecturas y actuaciones dijeron presente a primera hora de la mañana del jueves.

La directora del centro educativo, Gloria del Pilar Lara, explicó que las representaciones artísticas fueron realizadas por los más pequeños del plantel, niños que estando en cuarto, quinto y sexto de primaria, interpretaron personajes representativos de aquella época.

La coordinadora, Milagros Pideiño, guió al equipo del Listín Diario por varios cursos de la escuela, allí algunos alumnos mostraron sus maquetas y otros desfilaron sus trajes elaborados a mano y exclusivamente para esta fecha.

“Me gusta mucho este día porque la profe nos dice que vengamos como indígenas y en mi casa hacemos una falda de ripitos. Además hicimos los tres barcos de Colón: La Niña, la Pinta y la Santa María”, contó una estudiante de nueve años que asistió vestida de indígena a recibir las clases.

La maestra Daisy Aponte Bassora, encargada del cuarto curso de ese centro estudiantil, mostró varios actos, entre ellos, la interpretación de un niño que todo la mañana estuvo presentándose como Cristóbal Colón.

“Hola amigos, yo soy Cristóbal Colón, sí, yo mismo, el que descubrió el continente de América. De muy pequeño me gustaba la historia de Marco Polo, que fue un viajero muy famoso. Siempre yo supe que la tierra era redonda, pero me llamaron loco porque ellos creían que era plana”, eran las líneas que el infante no dejaba de pronunciar, asegurando que él era el almirante.

Más adelante, en el Centro Educativo Santo Cura de Ars (Cescar) también fue notoria las actividades didácticas y lúdicas organizadas por el personal docente sobre el encuentro de dos culturas. Allí también se contemplaron varias dramatizaciones que tuvieron como actores y actrices a los alumnos de diferentes edades.

En el caso de este plantel estudiantil los alumnos tenían entre 12 y 14 años. Resaltaron con exposiciones que luego de 70 días navegando en las carabelas La Pinta, La Niña y La Santa María, los europeos llegaron a esta tierra que hasta ese momento era desconocida la cual fue bautizada por Colón con el nombre de América.