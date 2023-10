La salud mental de jóvenes preocupa a la academia

La salud mental de los jóvenes está siendo motivo de preocupación e inquietud para el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), debido a la creciente cantidad de casos de ansiedad y depresión que ha registrado su Centro de Asistencia Psicosocial (CAPS).

Esto ha llevado a que la unidad requiera, incluso, de una ampliación, según lo dicho por el rector de la academia de estudios superiores, Julio Sánchez Maríñez, extendiéndose a las personas que no necesariamente son estudiantes de allá.

“Nosotros tenemos una Escuela de Psicología y apoyados en esa escuela, empezamos un Centro de Asistencia Psicosocial, principalmente para los estudiantes de Intec, aunque se está extendiendo por las barriadas, pero el CAPS se ha desbordado totalmente, es decir, empezamos con un estado de dos o tres personas, y de pronto hay que duplicarlo, dentro del propio Intec”, externó.

Asimismo, comentó que examinaron si sólo era el Intec, a lo que afirmó que no es exclusivo de la institución. “Y no se ha hecho una aproximación nacional sobre qué está pasando con estos casos porque no era típico en nuestra época, que se registrarán tantos casos de ansiedad y de depresión”, dijo.

Se agudiza

Sánchez Maríñez expresó que diariamente, manejan de 20 a 25 casos diarios, de los cuales algunos son consultas de seguimiento.

“O sea, es realmente alarmante, está siendo muy alarmante”, dijo por su parte la vicerrectora de Administración y Finanzas e indicó que han notado el aumento porque “las solicitudes son varias, o sea, le ha aumentado al área de servicio estudiantil, que es un área que dirige Arturo (vicerrector académico) y los propios estudiantes los solicitan”.

Para atender a los pacientes, el Intec tiene tres psicólogos más el psicólogo que dirige el CAPS. Los estudiantes de psicología se han involucrado.

Análisis y debates

Como consta en las estadísticas propias, las autoridades del Intec aseguraron que ha iniciado un debate para profundizar hacia las causas.

“¿Qué puede ser? pueden ser patrones de relación padres-hijos en el nuevo modelo de familia… ¿qué puede ser? puede ser el hecho, aunque yo no creo que aquí esté pasando, pero hay un registro de Japón, por ejemplo, del estudiante que se aprisiona el mismo en su habitación y se modifica su contacto, solo tiene por las redes, que son contactos fríos (…) será también Ansiedad frente al futuro que les llega cada vez más incierto…”, se cuestionó el rector.

“Pero ese es un tema que incluso ha movido a que recientemente a Salud Pública… y eso es un reflejo de que está pasando en otros casos, se les diga que el sistema de atención en salud mental es la cenicienta del Sistema Nacional de Salud y ellos lo reconocen... Pero, ¿por qué vienen las peticiones ya de distintas organizaciones? porque parece que esto que nosotros estamos registrando, no es exclusivo del Intec, nosotros tenemos registro y no hay registro nacional”, agregó.