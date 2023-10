Propician la diversificación formativa

“En la parte de ingeniería y en la misma medicina, las cosas están cambiando muy rápido, entonces esos cambios en tecnología están siendo de un año o de seis meses a otro. Desde la época cuando estudié… uno se llevaba del profesor y si seguía el menú del profesor, uno tenía éxito en la vida. Ya no es así y los jóvenes estudiantes tienen esa presión”, comentó Arturo Del Villar, vicerrector académico.

Por esta y otras razones, la universidad decidió implementar nuevas maneras y cambios en su estructura académica, por la revolución que ha traído la IA, lo que catalogaron como “preocupante”.

“Sabemos que prácticamente no hay una sola profesión que no va a ser impactada por los cambios tecnológicos. Aunque en el Intec no tenemos ciencias jurídicas, hemos estudiado el ejemplo del paralegal… este en uno de los casos que está sumamente amenazado. Si tú le pides a la IA que te resuma un documento, que lo corrija, lo mismo que hace un paralegal, la IA lo hace en lo que tú tomas ese sorbo de agua”, dijo Maríñez, rector del Intec.

Aseguraron que el tema les causa “preocupación” y agregó: “Nosotros formamos un estudiante en cuatro o tres años, por el sistema trimestral que tenemos, pero ese estudiante se gradúa y cuando entra al mundo laboral, ya el mundo cambió, el mundo otro”, dijo Maríñez. Por esa razón, dijo que están desarrollando e impartiendo concentraciones académicas, en coordinación con la industria, con la finalidad de que los estudiantes diversifiquen su formación, adquieran habilidades adicionales y aumenten su competitividad en el mercado laboral.

“Lo bueno de esto es que sin cambiar el plan de estudio, vamos concentrando y las concentraciones están al final de la carrera. Son de 12 a 24 créditos en que el estudiante, además del título, le damos un certificado, un certificado por la concentración y ha pasado que los estudiantes tienen su certificado un trimestre o dos antes de graduarse y ya están contratados… es lo que ocurre con la concentración de Manufactura de Dispositivos Médicos que tenemos”, explicó el rector del Intec.