Ponen otra fecha a escuela para salir de penurias

Tras 11 años desde que comenzó a construirse el plantel educativo que acogería a los cientos de estudiantes de nivel inicial y primario que son albergados en tres casas de alquiler en deplorables condiciones, pertenecientes a la “Escuela Comunitaria Barrio Lindo”, ubicada precisamente en el sector de Barrio Lindo, en Villa Mella, Santo Domingo Norte, por fin el centro podrá decir que “salió de la miseria”.

Aunque no será entregado completo sino hasta diciembre o enero, el coordinador regional de escuelas del Gran Santo Domingo, Francis Zapata, aseguró a LISTÍN DIARIO y las autoridades de Barrio Lindo que para el 18 de septiembre, el tercer lunes de ese mes, les será entregado el primer bloque completamente habilitado para el uso estudiantil, con un área administrativa y once aulas.

Según explicó Zapata, tras resolverse los nudos que impedían el avance de la necesitada escuela, al ingeniero que actualmente lleva la obra le fueron realizados todos los pagos pertinentes, entre ellos algunos por adelantado, para que la lluvia sea el único factor que impida que en septiembre próximo, los 198 niños que ahora se alfabetizan apiñados pasen a estudiar en las condiciones pertinentes.

Su historia

La historia de cómo nació este escuela comunitaria es extensa, pero la parte más bonita radica en el hecho de cómo se ha mantenido desde el año 2006 hasta la fecha, gracias al amor y pasión por enseñar de quienes la dirigen.

Actualmente, hay cinco maestros para los grados desde inicial hasta sexto de primaria; sin embargo, han sido muchos los que sin terminar de llegar se han ido debido a que no encuentran favorable trabajar en esas condiciones.

“No es ni uno ni dos los profesores que han venido aquí y cuando llegan solicitan inmediatamente su traslado”, contó una de las maestras.

Barrio Lindo no es un sector recién nacido; sin embargo, sus calles permanecen vírgenes y está bien arbolado, por lo que la condición urbana no es la mejor, y esto se toma en mayor consideración cuando se entiende que los tres bloques que conforman el centro, que no son más que casas de madera en delicadas condiciones, uno la dirección y los otros cursos, se encuentran distanciados unos de otro.

Pese a su feo aspecto físico y estructural, y que en ocasiones representa un peligro para estudiantes y maestros, como por ejemplo cuando llueve, con los cables de energía eléctrica que sobrevuelan las cabezas de los niños, la poca iluminación, y el trabajoso camino que recorren para llegar, cada uno de esas casuchas pagan un alquiler mensual que no sale del Ministerio de Educación (Minerd).

Independientemente de estar regulados por el Minerd, considerando que les llegan registros a los maestros y el desayuno escolar, los educadores afirman que nunca les ha fallado, la institución estatal no se ha hecho cargo nunca de que estos niños tengan un lugar de estudios seguro.

Aunque cuando se comenzó a construir el plantel al que aún le falta mucho por terminar fue con esa intención, se minimiza cuando se recuerda que han tardado 11 años en darle a Barrio Lindo una escuela segura.

“Ya he perdido la esperanza. Ellos me han dado tres fechas y no es la primera vez, me habían dicho primero que en octubre, después que en diciembre y después que en enero. Yo prefiero no creer y dejarme sorprender, que sea lo que Dios quiera”, indicó Silvia Beltrán, quien desde su fundación ha sido la directora y que independientemente de sus palabras, se veía notablemente ilusionada con las aseveraciones del ingeniero Zabala.

Las autoridades prometieron entregar la primera etapa de la nueva escuela el 18 de septiembre.JOSÉ ALBERTO MALDONADO/LD

En el nuevo plantel

Aunque por el momento, el 18 de septiembre, según lo previsto, solo podrán hacer uso del primero de los bloques de la “Escuela Primaria Barrio Lindo”, como parece que se llamará, tendrán a su disposición tanto 11 aulas como un área administrativa, así también energía eléctrica, baños y servicio de agua.

En general, cuando sea inaugurada completa, supuestamente entre los futuros meses de diciembre y enero, el coordinador regional de escuelas del Gran Santo Domingo explicó que gozarán de dos bloques de tres niveles y uno de dos niveles.

A eso se suman dos aulas especiales, una biblioteca, un área administrativa, un laboratorio de informática, un laboratorio de ciencias, un comedor y una cancha con dos gradas.

Mientras ocupan el espacio, la compañía contratista que lleva la obra trabajará cuanto sea necesario para lograr la pronta entrega, cercando los alrededores del bloque funcional con aluzinc para proteger la integridad física de los infantes y adultos.