Familias disponen de sus casas pero sin escuelas para sus hijos

Los 150 familiares que fueron trasladados desde la ribera de la cañada de Gurabo, al proyecto “Mi Vivienda Hato del Yaque”, están preocupadas porque no tienen donde inscribir sus niños, ya que no cuenta con un centro educativo cerca y los que hay no tienen cupos.

Esta preocupación no deja algunas madres disfrutar del cambio de vida que han comenzado a vivir, luego que el gobierno tomara la iniciativa de sacarlos de la cañada a un apartamento nuevo.

Daireni Peralta, madre de tres niños, vivía en el Hoyo de Gurabito, llegó el pasado miércoles al nuevo proyecto habitacional, en Hato del Yaque, y dice que no sabe qué hacer, con la educación de su hija de cinco años, que aún no sabe dónde va a estudiar.

Otro que forma parte de las 150 familias es Daniel Marte, padre de tres niños, un par de gemelos de seis y uno de ocho años, dijo que tuvo que dejar uno de sus hijos en la casa de su madre para que pueda ser inscrito en el sector de Pueblo Nuevo, Santiago.

El presidente Luis Abinader entregó150 apartamentos a igual número de familias el pasado 24 de junio en una de la última visita del mandatario a esta ciudad.

El proyecto “Mi Vivienda Hato del Yaque”, está ubicado al sur de la provincia.