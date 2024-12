Pat Riley niega que el Heat de Miami vaya a cambiar a Jimmy Butler

Si Jimmy Butler desea marcharse mediante un canje, el Heat de Miami no tiene planes de complacerlo.

En un gesto inusitado, el presidente del Heat, Pat Riley, abordó públicamente los rumores recientes. Negó el jueves que el equipo tenga planes de transferir a Butler.

Fue una señal clara de que, si es necesario, el Heat estaría dispuesto a dejar que Butler se vaya como agente libre, sin que el club obtenga nada a cambio.

“Normalmente no comentamos sobre rumores, pero toda esta especulación se ha convertido en una distracción para el equipo y no es justo para los jugadores y entrenadores”, dijo Riley en un comunicado distribuido por el equipo. “Por lo tanto, lo dejaremos claro: no vamos a traspasar a Jimmy Butler”.

El Heat jugaba en Orlando el jueves. Butler no voló con el equipo a Orlando la noche del miércoles, y sus intenciones para los futuros partidos tampoco parecían claras.

Butler no ha pedido al Heat un traspaso, pero ESPN, citando fuentes anónimas, informó el miércoles que el base seis veces elegido al Juego de Estrellas desea un canje antes de la fecha límite del 6 de febrero y está abierto a unirse a equipos como Phoenix, Golden State, Houston y Dallas.

“En este negocio, tienes que compartimentar”, dijo el jueves el entrenador del Heat, Erik Spoelstra, durante el entrenamiento matutino del equipo en Orlando. “Queremos que Jimmy esté aquí. No hay peros ni condiciones. Y es lamentable que tengas que controlar o lidiar con mucho del ruido externo”.

La realidad es que Butler ha alimentado algo del ruido. Los colores primarios de los equipos que supuestamente prefiere incluyen anaranjado, amarillo, rojo y azul. El cabello de Butler ha tenido tintes de esos colores en las últimas semanas, en gestos que tal vez no sean coincidencias.

“En realidad me gusta”, dijo Butler a principios de este mes cuando se le preguntó sobre su vinculación con rumores sobre canjes. “Es bueno ser mencionado. No creo que exista algo como mala publicidad, hasta cierto punto”.

De no ceder a Butler, Miami correría el riesgo de perderlo sin obtener nada a cambio como agente libre el próximo verano. Está ganando 49 millones de dólares esta temporada y tiene una opción por 52 millones para la próxima.

La declaración de Riley es otro capítulo en una larga telenovela sobre el futuro de Butler con el Heat. Comenzó a cobrar impulso en mayo, cuando Riley no se comprometió a darle a Butler una extensión durante el verano.

Butler es elegible para una extensión que le garantizaría 113 millones de dólares para las temporadas 2025-26 y 2026-27. Pero tiene 35 años y, en promedio, se ha perdido aproximadamente uno de cada cuatro partidos en su estadía con el Heat.

“Es una gran decisión de nuestra parte comprometer esos recursos a menos que tengas a alguien que vaya a estar allí, disponible todas las noches”, dijo Riley en mayo. “Esa es la verdad”.

Butler se torció un tobillo el viernes, en la derrota del Miami ante Oklahoma City. Se perdió el resto de ese duelo y los siguientes dos del Heat —en Orlando el sábado y contra Brooklyn el lunes.

Pero en esos casos, se citó que una enfermedad, y no el tobillo, era la razón de la ausencia.

Butler ha ayudado a Miami a llegar a las Finales de la NBA dos veces en su estadía con el Heat. Está promediando 18,5 puntos, 5,8 rebotes y 4,9 asistencias esta temporada.