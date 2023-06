Finaliza año escolar sin mejoras en aprendizaje

Con un contraste entre logros alcanzados y resultados que denotan una crisis educativa, el año escolar 2022-2023 llegó a su fin y dejó a su paso marcas en fechas exitosas, sucesos lamentables e indicadores del desarrollo del aprendizaje escolar que no cumplieron con las expectativas.

Las escuelas del país volvieron a demostrar ser un reflejo de lo que día a día se ve en la sociedad. La violencia se tomó las aulas y ocasionó reiterados incidentes que en su momento conmocionaron a la colectividad; no obstante, hubo una limitada brecha para que pudieran destacarse los alumnos y maestros que no buscaban más que el bienestar de la educación.

Mientras se pedía a gritos la inclusión de la familia en las escuelas, los maestros no dejaron las calles en reclamo de los que consideran como sus derechos y afloraron deficiencias en la formación de los mismos y las debilidades a nivel de infraestructuras y atenciones individuales a cada centro que ofrece el Ministerio de Educación (Minerd).

Según la valoración del ministro de Educación, Ángel Hernández, con sus idas y venidas, el año no puede catalogarse como más que positivo.

A mediados de mayo, el Minerd presentó los resultados de su “Evaluación Diagnóstica 2022”, realizada entre los meses de mayo y junio del 2022 a estudiantes de diferentes grados, sin que se arrojaran resultados que demuestren un progreso en el aprendizaje de los adolescentes; sin embargo, Hernández destacó que más allá de eso, en este saliente período realizó la experimentación del nuevo currículo que entrará en vigencia durante el año escolar 2023-2024, pautado para iniciar en agosto, con miras en la mejoría de la calidad de la formación académica.

Aunado a esto, se puso en marcha el programa “Con Base”, “para fortalecer el aprendizaje en tiempo oportuno en los primeros grados”.

Hernández celebró que durante el 2022-2023, su primer año escolar como intendente gubernamental de Educación, se realizó una inducción de 24 mil docentes, a los que en más de una ocasión les señaló sus falencias a la hora de educar en competencia; y por los que continúa tomando acciones en miras del robustecimiento de sus currículos.

Igualmente, indicó que se fortaleció el rol de los directores como líderes del proceso educativo en el centro escolar, se distribuyeron 14 millones de unidades y medios didácticos a los centros educativos y se hicieron 11 fascículos para fomentar valores como educación para la paz, vialidad, medio ambiente, educación sexual, entre otros.

De acuerdo a lo que expresó, en el saliente año también se puso en marcha la estrategia de “cero acoso en los centros educativos” que dejó como resultado que todo docente que sea acusado de acoso se suspenda, y en casos confirmados se despidieron.

ADP desaprueba

De forma completamente contraria al Minerd, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, dijo que el calendario escolar 2022-2023 ciertas sus días de una forma “desastrosa”.

Escuelas faltas de personal, infraestructuras deficientes, materiales que no llegan, niños tomando clases en condiciones inhumanas y un cuerpo magisterial que ha sido maltratado, así resumen lo que han llamado como una “crisis de gestión”.

Hidalgo afirmó que un 73% de las escuelas públicas fue determinado que se encuentran sin las condiciones de infraestructura, ni el mobiliario ni el equipamiento necesarios y el 30% de las mismas carece de orientadores y psicólogos.

Además, según sus datos, el 73% de las escuelas no poseen un policía escolar; el 10% no tiene porteros; el 28% no tiene guardián nocturno; y el 48% de los que forman parte de la modalidad de jornada escolar extendida no cuenta con suficiente personal de mayordomía.

En las escuelas faltan productos de higiene personal, como jabón, papel de baño, detergentes y agua en las áreas comunes.

En el mismo contexto, en el año 2022-2023, por lo que dijo Eduardo Hidalgo, el 43% de las aulas de las escuelas públicas están superpobladas.

Violencia en las aulas

Los hechos violentos en las escuelas del país fueron un foco céntrico durante las últimas semanas de clase; así como las pandillas delincuenciales merodearon los institutos y se dejaron sentir en las aulas.

Se registró un incremento extraordinario en el hallazgo de armas blancas en manos de estudiantes, así como pistolas, cigarrillos electrónicos y otros elementos prohibidos.

Aunque el ministro Ángel Hernández mencionó reiteradas veces que la violencia “no está en las escuelas, sino que es un tema social”, ante la mirada de todo el país, dos semanas antes del fin de curso le cercenaron la mano izquierda a un adolescente de 15 años cuando salía del Liceo José Joaquín Pérez, en el sector Villa Velázquez en la provincia San Pedro de Macorís.

En Las Uvas, en la provincia de La Vega, una adolescente arrancó un puñado de cabello a una de sus compañeras durante una riña y es procesada por la justicia.