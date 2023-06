ADP reclama al Minerd estrategia de bilingüismo sea una iniciativa de EDUCA

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) se pronunció el día de ayer a favor de las estrategias que busca implementar el Ministerio de Educación (Minerd) para dar seguimiento a la declaratoria de urgencia de un “país bilingüe” que realizó el presidente Luis Abinader hace unos días.

De acuerdo con Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, el único inconveniente que encuentran con la implementación del programa que el ministro Ángel Hernández mencionó que se aproxima, es que, en primer lugar, la iniciativa “Simposio internacional hacia una estrategia internacional y multicultural para una educación bilingüe” se había realizado mediante una solicitud de las autoridades a EDUCA.

Según indicó Hidalgo, “EDUCA es una acción empresarial preocupada por la educación, no una institución de desarrollo de programas bilingües, ni de formación docente, ni, tampoco, es una institución con experiencia, ni especialidad en la enseñanza-aprendizaje de inglés en la escuela”.

Asimismo, agregó que esto “pone en tela de juicio la pertinencia y factibilidad técnica de su participación, en una aspiración tan seria, para la sociedad dominicana, como la de alcanzar el bilingüismo en la educación pública”.

“La ADP reitera su llamado de alerta y su desacuerdo con el conflicto de intereses que implica el que miembros del Consejo Nacional de Educación, como EDUCA, estén involucrados en la toma de decisiones y la regulación del sistema educativo y, a la vez, estén desarrollando programas y proyectos que implican erogaciones multimillonarias de fondos públicos del mismo Ministerio de Educación. La ADP entiende que esa no es una práctica objetiva, ética, ni transparente y que la misma debe ser descontinuada, de inmediato por el Ministerio de Educación”, expresó en una misiva.

Además, indicó que el resto de proyectos e iniciativas presentadas por el Ministerio de Educación no están destinada a desarrollar el bilingüismo en la escuela pública, ya que estos deberían desarrollarse en base a la realidad educativa local, al “contexto real” de las escuelas públicas dominicanas, y no encima de “modelos importados que no cuenten con evidencia de éxito o viabilidad, ambientes escolares similares, en el resto de los países de América Latina”.

“En tal sentido, en términos técnicos, las iniciativas presentadas en el Simposio de Bilingüismo, por grupos empresariales, universidades, institutos y el Ministerio de Educación, hacen referencia a iniciativas y experiencias realizadas en el sector privado, no en el sector público. Por lo tanto, no son la mejor referencia de un modelo de bilingüismo adecuado al contexto", externaron.

También, señalaron que "las iniciativas internacionales presentadas para el bilingüismo no están ligadas a la realidad escolar pública de nuestro país, ni están alineadas a las bases del diseño curricular dominicano”.

Estrategias

El ministro Ángel Hernández desveló durante el mencionado Simposio que el primer paso a realizar para lograr que los jóvenes en edad preuniversitaria salgan de las escuelas públicas con el dominio perfecto de dos idiomas, tanto el inglés como el español, es “fortalecer al cuerpo docente en las competencias lingüísticas y pedagógicas necesarias para brindar una educación de calidad en inglés”.

Para alcanzar este objetivo, aseguró que un total de 400 docentes empezaran a ser capacitados en lenguas extranjeras con la cooperación de la Embajada de Estados Unidos, que también iniciará en septiembre una jornada de capacitación bilingüe para otros 2,000 maestros, a través del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam).

El programa de capacitación al profesorado se llama "Boosting English Initiative", y a través de él la Embajada de EE.UU. y el Instituto Cultural Dominico Americano (ICDA) donaron 12 libros diseñados especialmente para ser utilizados en el sistema educativo público preuniversitario.