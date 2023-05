Estudiantes del Gran Santo Domingo apoyan erradicar vapes de las escuelas

En defensa de sus deberes y derechos, estudiantes de diferentes escuelas del sector público nacional, ubicadas en el Distrito Nacional, se expresaron a favor de la prohibición los vapes en los centros educativos, como dispuso el Ministerio de Educación (Minerd).

“Nosotros estamos de acuerdo, aunque en nuestra escuela están prohibidos, pero es una realidad que muchos los llevan y en las escuelas no se va a fumar, se va a estudiar”, expresó un alumno de 15 años a las afueras del Liceo Paraguay.

A pesar de que en la mayor parte de los centros educativos está, por supuesto, prohibido el uso de aparatos electrónicos, cuanto más un vape, no existe una norma directa del Minerd que impida y establezca un régimen de sanciones para aquellos adolescentes que han tomado como modalidad llevarlos a las escuelas.

La facilidad con la que los menores de edad se hacen con cigarros electrónicos, capaces de disimular hasta como lapiceros, se ha convertido en una queja constante de padres, maestros, directivos y ahora, hasta los mismos alumnos.

“A la escuela no se va a fumar. Yo estoy muy de acuerdo con todo eso. En mi escuela no conozco a nadie que le hayan quitado un vape, porque saben que es prohibido y no lo llevan”, dijo un joven cuyo nombre se omite por razones de ley.

Prohibición definitiva

El Ministerio de Educación había indicado que trabajaba en la elaboración de un nuevo “manual de convivencia escolar” en el que se establezca la prohibición definitiva y sanciones para aquellos estudiantes que osen introducir vapes a los centros.

La información fue confirmada por el ministro de Educación, Ángel Hernandez, quien confesó en conversación con el Listín Diario que las nuevas directrices por las que se ceñirán los niños en edad preuniversitaria y el personal administrativo de las escuelas públicas, serán dadas a conocer prontamente.

“Es un tema que se incluirá en el manual de normas de convivencia”, refirió el funcionario, al señalar el tema de los llamados vapes, que han sido objetivo de decenas de denuncias por su uso desmesurado en escuelas de todo el país; “pronto lo tendrás”, agregó.

Además, Francisca de La Cruz, directora de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación, hace semanas informó que la decisión estaba sobre la mesa del Consejo Nacional de Educación, con intención de que esté vigente al iniciar el año escolar 2023-2024.

“Los llamados vapes, esa es la razón por la que estamos revisando las normas. En las normas que se hicieron en el 2010, en ese entonces no existían los vapes, por lo tanto no estaban en la normativa”, explicó De la Cruz, al afirmar que la ausencia en el manual de educación de una prohibición del cigarrillo electrónico, dificulta la labor de maestros, psicólogos y policías escolares en la fiscalización.

En la nueva normativa se establecerá un orden que dictamine a quién corresponde evitar que los niños fumen en las escuelas; entre directores, maestros, personal de orientación y policías escolares.