ADP confronta la aplicación del Código de Ética el próximo año escolar

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, declaró ayer que el Ministerio de Educación pisoteó los 53 años de historia del gremio que agrupa al profesorado al no tomarles en cuenta para el establecimiento del “Código de Ética” que regula las relaciones entre el cuerpo docente y administrativo con los estudiantes.

Según Hidalgo, las normativas que se recogen en el borrador del documento, que entraría en vigencia el próximo año escolar, resultan redundantes y limitadas ya que aparentemente se “desconocen los principios, objetivos y medidas disciplinarias ya concebidas en 11 artículos del Decreto No. 639-03, de hace 20 años”.

“A la ADP se le llamó a una sola reunión, o mejor dicho a una encerrona. Fuimos y dimos nuestra opinión, que nos resultaba redundante, y nunca más. Ni hemos firmado ningún acuerdo, ni formamos parte de ninguna mesa de trabajo que tenga que ver con ese código”, expresó Hidalgo.

Nada contra el vape

De acuerdo con Hidalgo, las acciones de respuesta a las que puede recurrir el profesorado para prevenir que los estudiantes entren vapes (cigarrillos electrónicos) de forma clandestina a las escuelas, son limitadas.

Al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre esta situación de desobediencia estudiantil que se ha desbordado en los últimos meses, Hidalgo arremetió una vez más contra el Código de Ética que busca establecer el Ministerio de Educación, en el que se limitan las relaciones socio afectivas entre maestros y alumnos.

“Imagínese, cuando el ministro dice que se va a sancionar por tener una conversación con los alumnos, ¿qué podemos hacer?”, preguntó el maestro, al asegurar que las autoridades les han dejado solos, además de que la fiscalización no es su trabajo.

Para el dirigente de ADP, son muchos los centros de educación pública en los que no hay porteros ni policía escolar, “y esas son tareas del Ministerio de Educación”.

Asimismo, ejemplificó una situación en la que un alumno lleva un arma blanca en la mochila, que independientemente de que el profesor sea quien lo tenga en el aula, la vida del mismo también corre peligro.

“¿Cuál es el rol de la familia? ¿Cuál es el rol del policía escolar que debe estar ahí? Todo se ha reducido a nosotros, los maestros y las maestras, y así no puede ser. Las autoridades nos han dejado solos”, exclamó Hidalgo, tras llamar a la dirección de Orientación y Psicología del Minerd, a ser más proactiva.

“Nosotros tenemos miles de orientadores y psicólogos en las escuelas, que si hay una línea de trabajo, estoy seguro que lo estarán implementando. Muchos están trabajando por cuenta propia, como entienden que hay que hacer”, expresó Hidalgo.

Alistan movilizaciones

La ADP anunció también los movimientos para poner en marcha la segunda fase de su “Plan de Movilización” en favor de la mejoría en las condiciones de salud de los jubilados y pensionados del magisterio.

De momento, el gremio realizará asambleas municipales el viernes 19 de este mes, el jueves 26 tendrá una concentración frente al Ministerio que, de no dar resultados, abrirá paso a que el miércoles 7 de junio se concentren frente al Palacio Nacional.

Entre las reivindicaciones, los profesores piden la mejora del Hospital Docente SEMMA, así como plenitud de las funciones de INABIMA, reajuste general de salarios a todos los servidores de las escuelas y mejora de la jornada escolar extendida.

“Le decimos al señor ministro que no caeremos en sus provocaciones, pero no vamos a permitir que reduzca a cero 53 años de conquistas magisteriales. Si no hay diálogo sincero y resolutorio, si no hay respeto por más de 120,000 docentes, si no hay ejercicio verdaderamente de Estado, y no privado en el sistema educativo, apegado al interés público, a la legislación educativa y a la Constitución, nos tendrán movilizados”, advirtió el líder de ADP.