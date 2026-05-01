Sin tocar la cesantía comisión da visto bueno a la reforma laboral

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados que estudió el proyecto de reforma laboral, rindió ayer un informe favorable con varias modificaciones, para que la pieza sea conocida por el pleno legislativo.

El presidente de la Comisión, Mélido Mercedes Castillo, explicó que tras los cumplimientos formales, el Pleno de la Cámara Baja estará apoderado para decidir sobre esta reforma laboral.

El diputado se refirió al tema de la cesantía laboral, y externó que tal y como había sido prometido, no fue tocada.

“Tal y como lo prometieron todos, nosotros también como presidente de la comisión en lo particular, y la mayoría de los honorables diputados dijeron que la cesantía no se tocaba y hemos cumplido al pie de la letra”, afirmó el legislador.

modificaciones

Entre las modificaciones más relevantes, Mercedes Castillo mencionó que fue incluida la figura del teletrabajo en el marco legal, por lo que dejará de estar regulado únicamente por resoluciones administrativas del Ministerio de Trabajo y pasará a formar parte del ordenamiento jurídico laboral.

La comisión también aprobó la creación de nuevos tribunales de trabajo en varios distritos judiciales del país, siendo San Juan de la Maguana y Barahona, dos de ellos. A partir de esto, los tribunales de trabajo van a tener dos jueces; un juez para conocer la conciliación, y otro para conocer del fondo y de la discusión de prueba.

Otra de las modificaciones realizadas son los plazos procesales, los cuales pasarán a ser francos y más amplios. Es decir, el plazo de la ejecución de la sentencia que era de tres días, pasará a ser de ocho días francos. De igual forma, el plazo de la comparecencia también será de ocho días.

Asimismo, fue modificado el artículo 54 del Código de Trabajo, el cual establece las licencias remuneradas por matrimonio, fallecimiento de padres, hijos, cónyuge o abuelos. La reforma laboral incluirá la licencia de tres días por el fallecimiento de hermanos.

La pieza fue aprobada a unanimidad por los miembros de la comisión, por lo que ahora la Cámara de Diputados tendrá bajo responsabilidad conocer y decidir si aprueba o no la iniciativa.