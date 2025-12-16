Sin la indexación salarial, Congreso Nacional aprueba Presupuesto General del Estado de 2026

El Senado de la República declaró este martes de urgencia, y aprobó en dos discusiones consecutivas del proyecto de ley que regirá el Presupuesto General del Estado elaborado para el próximo año.

De esta manera, la iniciativa pasará al Poder Ejecutivo, donde el presidente Luis Abinader determinará si la partida presupuestaria será promulgada u observada.

La pieza mantuvo la misma distribución financiera acordada la pasada semana por los representantes de la Cámara de Diputados, exceptuando a algunos de las bancadas opositoras.

El documento legislativo prevé RD$ 1,841,701,394,621 en ingresos y RD$ 278,654,744,137 en déficit financiero consolidado para el Gobierno Central, los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros y las Instituciones Públicas de la Seguridad Social.

Además, dispone una autorización al Ministerio de Hacienda y Economía que le permitirá adquirir una deuda pública por un monto de RD$ 401,767,814,730. Esto se traduce en préstamos que luego solicitará el Gobierno a entidades financieras, internacionales o locales.

Sin embargo, mantiene sin acoger una de las principales propuestas de la organización política Fuerza del Pueblo, así como el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien posteriormente la respaldó en las discusiones legislativas; esta es la indexación salarial.

700,000 trabajadores “afectados”

El principal vocero de esa petición, senador Omar Fernández, intentó que los congresistas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) cumplieran con restablecer el ajuste que deben recibir cada año el salario de los empleados del país.

De esa manera, los trabajadores que devenguen alrededor de 34,000 pesos mensuales no serían afectados por el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR), ya que el monto sería elevado a, aproximadamente, 52,000 pesos.

Fernández lamentó, al tomar un turno a la palabra durante la sesión, que los legisladores estén perdiendo “lo esencial”, evitando hacer cumplir la indexación salarial.

El representante del Distrito Nacional propuso que la pieza fuese enviada nuevamente a estudio de comisión por un plazo fijo de 24 horas.

Al presentar la moción de Fernández ante los demás representantes presentes en la sesión, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, lo indicó de la siguiente manera: “Los que estén de acuerdo, que voten sí. Y los que no estemos de acuerdo, votemos que no”. Esta únicamente fue acogida por el vocero senatorial de la FP, Eduard Espiritusanto, y Fernández.

Cuestionan gasto corriente

El senador Omar Fernández también cuestionó que el documento elaborado por el Gobierno del presidente Luis Abinader incremente el gasto corriente por encima del monto destinado a las inversiones públicas.

Según aseguró, el Poder Ejecutivo planificó un aumento de 136 empleos diarios, por los 365 días del año.

“Cuando examinamos su contenido, nos damos cuenta de que está diseñado para privilegiar el gasto corriente por encima del capital, una práctica que lamentablemente se ha convertido en una costumbre desde que el PRM llegó al gobierno”, expresó Espiritusanto.

Sin embargo, el presidente De los Santos reaccionó a estos planteamientos destacando que los cinco años de gestión gubernamental del PRM han facilitado una reducción de, aproximadamente, un 10% de la deuda pública.

“Yo le voy a hacer un pequeño recorrido; que me digan a mí si las provincias de hoy son las mismas que en 2020. Es decir, no hay más ciego que aquel que no quiera ver, hoy y tenemos un país diferente al que recibimos en 2020”, declaró De los Santos, resaltando el desarrollo en obras realizado por las autoridades en el interior del país.

Datos del presupuesto

La pieza destina RD$ 460,096.4 millones, lo que equivale al 35.4% del gasto primario del Gobierno Central, en la articulación de bienes y servicios públicos relacionados con la Estrategia Nacional de Desarrollo.

“Este monto representa el impulso al desarrollo local, provincial y regional, asegura una economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno; y fortalece el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuestas a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación”, indica.

El desglose registrado en el documento elaborado por la comisión legislativa de Hacienda indica que el Gobierno destinará RD$ 285,296.2 millones para desarrollo social, los cuales serán distribuidos de la siguiente manera: “Salud y seguridad social integral, con RD$110,163.90 millones; Educación de calidad, con RD$83,275.52 millones; e Igualdad de derechos y oportunidades, con RD$70,415.05 millones”.

Mientras que el objetivo general Imperio de la ley y seguridad ciudadana ostenta el mayor monto, con RD$ 34.419.51 millones, la estrategia general de “competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social” contaría con RD$ 40,141.06 millones.

Por último, destacan la entrega de RD$ 10,240.94 millones para el manejo sostenible del medio ambiente.

Asimismo, menciona que habilitarán RD$ 37,003,168,242 millones para la ejecución de ocho programas que son parte del Plan Nacional Plurianual del Sector Público.