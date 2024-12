Poder Ejecutivo podrá utilizar en 2025 una deuda pública de 350,990 millones, 390 mil pesos

El Congreso Nacional autorizó este martes, con la última aprobación en la Cámara de Diputados, al Poder Ejecutivo de utilizar en 2025 préstamos bancarios por un monto de 350,990 millones, 390 mil pesos.

Con el firme rechazo de los representantes que pertenecen a las organizaciones políticas opositoras, los oficialistas lograron culminar, en el marco de un proceso de urgencia, con la aprobación de los empréstitos contemplados para el siguiente año.

Según explicó el diputado Frank Paulino, presidente de la comisión de Hacienda, esta partida que gestionará el Ministerio de Hacienda con entidades crediticias tiene el objetivo de garantizar la ejecución del gasto previsto por el Gobierno.

La pieza convertida en ley el pasado 5 de diciembre contiene una recaudación, sin el desarrollo del intento de reforma fiscal, de RD$1,681,728,011,591; que están divididos entre $1,330,737,621,591 de ingresos consolidados y los RD$350,990,390,000 de préstamos.

“Esto es para sustentar el presupuesto, para completar los niveles de ingresos que necesita el Estada, para ejecutar el presupuesto y su nivel de gasto en 2025. Llamo a todos los diputados a que aprueben la emisión de esta deuda pública”, manifestó Paulino al tomar un turno en la sesión realizada esta tarde.

Peligros del endeudamiento

Antes de iniciar la votación de la pieza, el vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, manifestó diversas razones por las que consideró peligroso continuar el endeudamiento del país.

Sánchez entiende que esta acción representa riesgos de insostenibilidad fiscal, reducción de la calificación crediticia, aumento de la presión inflacionaria. Al igual que aleja a la población dominicana de disfrutar una soberanía fiscal.

“Esta deuda está comprometiendo la soberanía de nuestros hijos, hasta nuestros nietos tendrán que pagar con el sudor de su frente la incapacidad de manejar un gasto público que se ajuste correctamente con los ingresos del país”, expresó.

Mientras que el diputado Antonio Rodríguez, de la Fuerza del Pueblo (FP), alertó a los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) el peligro de continuar favoreciendo préstamos en los órganos del Poder Legislativo, ya que podrían terminar “embargando el país”.

“A ustedes diputados (del PRM) que en este caso intentan boicotéarme, a mí no me van a boicotear porque yo sé donde el puerco tiene la manteca. Lo que le decimos es: El pueblo a ustedes lo está asechando y de ustedes votar por esos préstamos que van a embargar este país, tienen que tener cuidado…”, dijo Rodríguez mientras otros diputados vociferaban frase que no se podían apreciar.

“Fervor de la Navidad”

El único diputado que tiene el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, lamentó que los congresistas perremeístas aprovecharan el “fervor de la Navidad”, en el cual se encuentran los ciudadanos, para aprobar un adeudo de una cantidad extensa.

“Pero más lamentable resulta que un Gobierno que se ganó el corazón del pueblo dominicano, criticando préstamos, a más de cuatro años estemos tratando este tema… La gente quiere que le resuelva su realidad, la situación de la inseguridad ciudadana, transporte, inflación, la gente quiere ver que pasemos de los titulares a los hechos”, dijo.

El diputado Rafael Castillo, vocero de la FP en la cámara baja, indicó que estos bonos complementarios se adicionarán a los 38 préstamos que fueron aprobados en el proyecto de ley del presupuesto estatal.

Defensa del PRM

En tanto, el vocero del PRM, diputado Amado Díaz, culpabilizó las gestiones gubernamentales encabezadas, durante 20 años, por el expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina, quienes han provocado que en la actualidad el país requiera aún de empréstitos financieros.

“Es difícil hablar cuando somos oficialistas, pero es peor hablar después de gobernar 20 años traernos a este estado y venir al (congreso) a hacerse el tonto… Todos los escenarios que aquí se presentan fueron creados durante los 20 años de gobierno (del PLD)”, acotó.

Presupuesto del Estado

El Gobierno, a través de su gabinete económico y adelantos emitidos por el presidente Luis Abinader, indicó que invertirá el dinero en iniciativas que logren reducir el hambre y la pobreza.

De esta manera alcanzaría así una de las metas anunciadas el pasado 1 de diciembre por el presidente Luis Abinader y enmarcadas dentro de su segundo año del mandato gubernamental, entre otros objetivos.

El proyecto aprobado el pasado martes en la Cámara de Diputados recibió una modificación propuesta por el presidente, Alfredo Pacheco, con la que se adicionó más de RD$1,650 millones a la partida que entregarán al Servicio Nacional de Salud (SNS).

Esto, para ejecutarlo en el programa provisión de servicios no autogestionados, según indicó Pacheco.

Dentro de la adenda enviada por el presidente Abinader para reclasificar el presupuesto, algunas instituciones fueron beneficiadas.

Estas son el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) con RD$800 millones, Dirección General de Bienes Nacionales, la cual dispondrá de RD$53,000,000 más; Procuraduría General de la República (PGR), que tendrá disponible en su cartera RD$300,000,000 para el siguiente año.

Mientras que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) tendrán RD$113,000,000, el Ministerio Administrativo de la Presidencia RD$75,000,000.

En tanto, el documento establece un apartado al que se le destinarán más de RD$3,350,000,000 sobre los cuales el Gobierno no detalla su finalidad.

Las otras dos mencionadas semanas antes son el Ministerio de Salud Pública (MSP) con RD$1,685,000,0000 que garantizarán el aumento gradual a los salarios, de un 25%, que les corresponden a los doctores.