Diputados deploran Educación no tenga cupo para los alumnos dominicanos

Legisladores de diversas bancadas políticas coincidieron ayer al afirmar que los niños dominicanos tienen dificultades para lograr un cupo en las escuelas públicas.

Según señalaron, la preferencia la tienen los menores haitianos al momento de realizar el proceso de inscripción en los centros educativos del Ministerio de Educación.

Así lo expresó Soraya Suárez, una de las diputadas de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), en respuesta a los planteamientos de Amnistía Internacional sobre supuestas “deportaciones masivas y actos racistas” en contra de haitianos en el territorio dominicano.

Suárez destacó que en la actualidad los padres dominicanos han tenido que registrar a sus hijos en escuelas privadas debido a las facilidades que tienen los alumnos extranjeros en el territorio nacional.

“Se inscriben los hijos de los ciudadanos haitianos primero que los de dominicanos, no hay cupo para los niños dominicanos y hay que pagarles colegio privado para solucionar el tema. Se llenan los hospitales de las parturientas haitianas, se tragan el presupuesto de salud pública…”, declaró Suárez.

Asimismo, el diputado Eugenio Cedeño señaló que los menores de edad nacidos en Haití ingresan en las aulas dominicanas sin importar que no tengan acta de nacimiento y una formación inicial, situación que calificó como una “carga” para el gobierno dominicano, en vista de las inversiones millonarias destinadas para el funcionamiento escolar del país.

“República Dominicana tiene una sobrepoblación de haitianos y el Estado la recibe. Damos educación porque las escuelas muchas veces quedan sin espacio para nuestros propios hijos y están llenas de ciudadanos haitianos que vienen sin acta de nacimiento, sin educación, vienen analfabetos y le damos cobijo en nuestras escuelas, invirtiendo sumas de millones de dólares todos los años y es una carga…”, dijo Cedeño.

El diputado Danilo Díaz, representante nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), lamentó el retroceso que está afectado al régimen educativo en los últimos años.

“Tenemos miles de niños que no pueden entrar a la escuela en su país, que se les está impidiendo…”, acotó Díaz, mientras declaraba que la sociedad dominicana no tiene necesidad de recibir una reforma constitucional que no solucionará problemáticas impactantes como estas.

Interpelar al ministro

La diputada Selinée Méndez, de la Fuerza del Pueblo (FP), depositó el pasado martes un proyecto de resolución para interpelar al ministro de Educación, Ángel Hernández, ante “la vergonzosa situación” que afecta al sistema educativo del país.

La iniciativa de Méndez califica de inadmisible que miles de estudiantes dominicanos no puedan acceder a un cupo dentro de las escuelas públicas.

Esto, debido a que las aulas de los espacios educativos en el territorio nacional están siendo ocupadas por niños y adolescentes de procedencia extranjera, “en su mayoría ciudadanos haitianos, muchos en condiciones de irregularidad”.

Méndez lamentó, además, el exagerado costo que tienen los útiles escolares, ya que representa un “golpe mortal” al presupuesto de las familias, “lo que resulta inaceptable en un país que se precia de estar supuestamente avanzando en términos económicos.

La congresista deploró que la sociedad viva “claros indicios” de actos de corrupción en Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) con la “indignante” aparición de uniformes y zapatos en comercios situados en algunos sectores del Gran Santo Domingo.

“¿Cómo es posible que los recursos destinados a los estudiantes más necesitados terminen siendo vendidos en el mercado, mientras nuestros niños carecen de lo más básico para su educación?”, cuestionó la congresista en la pieza legislativa.

Este proyecto se encuentra en la sala legislativa de la Cámara Baja a espera de ser incluida en la agenda del día para su conocimiento.