Una fundación regala muñecos que simbolizan fetos a los diputados que están a favor de las tres causales

Este martes, los miembros de la Cámara de Diputados se volvieron a dividir entre quienes favorecen la interrupción del embarazo ante “las tres causales” extraordinarias y los que se consideran “provida”.

Un momento de molestia fue el que se vivió esta tarde durante la sesión, luego de que una fundación colocara regalos “provida” en las curules de diputados que no respaldan esa visión.

Fue el diputado Gustavo Sánchez quien utilizó un turno para rechazar el detalle enviado por el Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (Fomudevi) a los asientos de los legisladores. El "regalo" contenía un libro de la Constitución dominicana y los ideales de Juan Pablo Duarte, uno de los próceres de la Independencia.

Además, tenía en su interior un feto en tamaño diminuto, junto a una carta en la que les pide a los congresistas de la Cámara Baja que un feto tiene vida desde culminado su proceso de concepción.

Sánchez, quien representa a los sectores sociales a favor de “las tres causales”, lamentó que desde el inicio de la legislatura el tema sea utilizado para hacer campaña.

“Siento que la cámara es plural, yo creo en el derecho que tiene la mujer a decidir. Entonces, poner todo a esto como que nosotros somos promuerte y ellos provida, hacer campaña con todo esto iniciando la legislatura, yo creo que no es justo”, dijo el representante del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El congresista recordó que su compromiso es con las mujeres empobrecidas para garantizar que puedan decidir cuando interrumpir un embarazo.

“Ese regalito a los provida y promuerte creo que no es justo. Yo estoy a favor de la mujer de barrio, que pueda interrumpir un embarazo cuando ella entienda razonable. Entonces venir con esto es tomarnos el pelo a nosotros”, resaltó.

Las tres causales sobre el aborto generan división en debates del Código Penal Lea también

Respaldo de la Presidencia

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró estar de acuerdo con el diputado Sánchez, debido a que la diversidad de creencias y pensamientos deben ser respetados.

“Tengo mis diferencias con Gustavo, pero creo que él tiene razón. Eso no está bien. No sé quién lo hizo, pero no está bien. Aquí hay que respetar a cada quien y cada quien en su diversidad tienen derecho a estar con lo que crea”, expresó mientras estaba presidiendo la sesión.

Por esta razón, Pacheco le solicitó al personal de la secretaría legislativa que protegiera el espacio utilizado por los diputados en el hemiciclo.

“No podemos estar poniéndole cosas sin permiso ahí. No sé quién lo hizo, pero eso no es correcto y le pido al personal de secretaria que en la próxima tenga más cuidado con ese tipo de cosas…”, indicó.

Referendo y plebiscito: posible vía para solucionar debate del aborto Lea también

Código Penal

Luego de ser aprobado en dos discusiones hace dos meses por el Senado de la República, el proyecto del Código Penal se mantiene estancado en el Congreso Nacional.

La pieza que contempla la adición por encima de 70 tipificaciones penales, no a logrado ser consensuada en la Cámara de Diputados.

Aunque hay otros temas como la discriminación que continúan generando divisiones en los legisladores, es tema de la despenalización de la interrupción de un embarazo el principal conflicto en el órgano legislativo.

La pieza fue aprobada en primera discusión antes de finalizada la legislatura pasada el 25 de julio.

No obstante, aún debe ser conocida en segunda lectura por los diputados con el informe terminado y las distintas recomendaciones que fueron acogidas producto de la vista pública desarrollada. Al igual que de las observaciones expresadas en los últimos meses por diversos sectores de la sociedad.