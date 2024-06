Senado aprueba en primera lectura el Código Penal y 3 legisladores se quejan de que no fuera leído

El senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao, reintrodujo el proyecto de Ley de Código Penal y ese hemiciclo aprobó incluirlo en el orden del día para aprobarlo en primera lectura y luego enviarlo a una comisión especial para su estudio.

La propuesta recibió el respaldo de 19 senadores, de los cuales cinco de ellos votaron en contra y dos legisladores se retiraron de los debates ante la sorpresa de la reintroducción del proyecto.

Los legisladores que se retiraron fueron Bautista Rojas Gómez, de Fuerza del Pueblo (FP) y Aris Yvan Lorenzo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quienes alegaron sorpresa y criticaron que se intentara conocer el proyecto con celeridad.

“Pedirle respetuosamente que me permita retirarme porque ya todo está montado como han pedido los oligarcas del Palacio, ya en el matadero, los que van a apuñalar la dignidad de las mujeres dominicanas están listos. Que el señor les tenga piedad a quienes van a aprobar ese adefesio jurídico”, dijo Yvan Lorenzo.

Por igual, dijo lo siguiente: “Sus amos de Palacio les pidieron que festinen y que no lean el Código Penal y que atropellen la dignidad de la mujer dominicana, para que se conozca al vapor sin leerse… sin embargo quieren aprobar sin leer el Código Penal, que no lo ha leído nadie. Ningún senador conoce la realidad de lo que tiene el senador de la provincia La Vega en sus manos. Es a vergonzante”.

También la legisladora de Puerto Plata, del gobernante Partido Revolucionario Moderno, Ginnette Bournigal, mostró su rechazo al sometimiento del proyecto y a que se aprobara en primera lectura sin antes conocerlo.

“Las cosas no se pueden festinar. Vísteme despacio que tengo prisa, el señor lo sabe que aquí hay que hacer las cosas de manera consciente, no corriendo”, dijo la legisladora.

“Y claro, dejo claro, que esta no es la posición de la Fuerza del Pueblo, la que se ha descrito por ahí, no, yo particularmente le digo al país que soy más próvida que estos legisladores de espaldas. Que mi compromiso no es un acto de hipocresía, que lo reitero y lo voy a hacer aquí, denegándome si quiera estar presente en esta nueva actitud irresponsable de querer imponer una ley sin siquiera ley, que no es verdad, uno no sabe lo que hay ahí, uno no sabe lo que hay ahí”, dijo Bautista Rojas Gómez.

El proyecto fue aprobado finalmente en primera lectura por el Senado y enviado a una comisión especial para su estudio.

Según los legisladores que se mostraron en contra, el proyecto no contempla las tres causales para la interrupción del embarazo.

La comisión especial

La comisión conformada por el Senado estará integrada por Santiago Zorrilla, quien será su presidente; y como miembros estarán Dionis, Sánchez, José del Castillo, Yvan Lorenzo, Antonio Taveras, Franklin Romero, Virgilio Cedano, Pedro Catrain, Ramón Rogelio Genao y Lía Díaz de Díaz.