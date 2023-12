Diputado del PLD dice colegas lo maltrataron por votar a favor del Presupuesto de 2024

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gerardo Casanova, denunció que fue víctima de maltrato por parte de dos colegas legisladores, luego de que éste votó a favor del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para el año 2024.

El representante de la provincia El Seibo reveló que dos compañeros diputados del PLD colgaron un video criticándolo de no acatar los lineamientos del partido con respecto al voto en contra del proyecto de ley de presupuesto.

“Me han querido hacer un daño, dizque porque yo tenía que obedecer un mandato y no votar por el presupuesto, pero ese presupuesto que hace el gobierno todos los años, ahí están las obras que van en beneficio de El Seibo y por eso voté por ese presupuesto”, comentó.

Ante esto, reveló la existencia de un vídeo que publicaron sus compañeros y les exigió retractarse en un plazo de 24 horas a los diputados Ana María Peña y Sócrates Pérez, a quienes tildó de mentirosos.

“Que me busquen los cuartos que ellos me dicen que me dieron, que me busquen los chelitos. Si yo me voy a vender me vendo por millones, no por chelitos y yo nunca me he vendido”, manifestó molesto el legislador durante una ponencia en la Cámara de Diputados.