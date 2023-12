Pacheco manda a callar a Tobías Crespo y lo califica de “intolerante” y de “boicotear” turnos

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, explotó en contra del vocero de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, mientras este último intentaba reiteradamente interrumpir las participaciones en el hemiciclo.

“Cállese la boca, no tiene la palabra diputado”, gritó varias veces Pacheco a Crespo mientras golpeaba su mallete en búsqueda de poner orden.

El inicio del conflicto se dio en un turno previo, cuando el vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Julito Fulcar, había advertido también la intención de Crespo de interrumpir su ponencia, elevando el tono de voz y haciendo comentarios al aire mientras este hablaba.

Al concluir su turno y pedir la solicitud de cierre de debate a Alfredo Pacheco, este tomó la palabra, pero antes de continuar con la moción, se refirió a la actitud de Crespo.

“Lo que pasa diputado Tobías, me voy a dirigir a usted, es que usted es un poco intolerante y entonces, usted se dedica a boicotear el turno de los demás, olvidándose que los demás pueden hacer lo mismo cuando usted habla”, inició Pacheco.

Tras esto, Tobías Crespo comenzó a replicar los dichos de Pacheco, a los cuales el presidente de la Cámara de Diputados mandó a callar reiteradamente mientras golpeaba con su mallete.

Video Pacheco manda callar a Tobías Crespo



“Cállese que no tiene la palabra, no la tiene. Cuando usted quiera ser presidente conforme la mayoría venga y presida, mientras tanto cállese la boca que usted no tiene la palabra. Este reglamento dice quién llama la atención y quién no y usted no tiene la palabra”, arremetió el presidente de ese hemiciclo.

Luego de unos segundos, la discusión cesó y Pacheco procedió a las votaciones para continuar con la aprobación del proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2024.