Pacheco deja abierta la puerta para ser candidato a senador del DN

A la espera de que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) defina quién será su candidato a senador por el Distrito Nacional, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dejo entrever que, aunque ganó para volver a aspirar como diputado, la decisión final la tiene su organización política.

Pacheco fue preguntado sobre los recientes rumores que lo vinculan a la candidatura de senador por el Distrito Nacional, conjeturas que no confirmó, pero sí dejo entrever que no le cierra la puerta.

“Vamos a dejar que el partido tome su definición, mientras tanto yo fui seleccionado como candidato a diputado mediante el método de encuestas. Eso no implica que mañana el partido pueda tomar otra decisión”, comentó Pacheco.

Por otro lado, Pacheco reveló que entre ayer y hoy el PRM ha decidido un “paquete” de plazas reservadas para puestos congresuales y que próximamente serán revelados los nombres de a quienes le fueron otorgas.

Agregó que aunque la Junta Central Electoral da plazo hasta febrero, la intención del PRM es antes que de que acabe diciembre definir todos sus candidatos para las elecciones del próximo año 2024.

“Indudablemente, nuestro partido no va a esperar hasta febrero. Tanto en el día de hoy como ayer, definió un paquete de esas plazas reservadas, pero no me corresponde a mi anunciarlas… también estimo que la semana que viene se van a anunciar las demás porque hay esa disposición”, señaló.