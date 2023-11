El ministro de la presidencia, Joel Santos, confirmó que el contrato firmado con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) sí establece incautaciones de bienes, pero aclaró que se tratan de los "bienes privados del Estado".

El funcionario dijo que remitirán una aclaración sobre esa cláusula para que "quede totalmente claro y definido" a qué se refiere ese aspecto.

"Nosotros estaremos enviando una aclaración de esa cláusula para que quede totalmente claro y definido cuál es el espíritu detrás. Los bienes del Estado en República Dominicana son inembargables y eso se permanece en este acuerdo", comentó.

El funcionario, que se reunió este miércoles con la comisión de diputados que estudia el contrato firmado entre el gobierno Dominicano y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), dijo que explicó todas las variables, ventajas y detalles pormenorizados que lleva el nuevo acuerdo.

Al ser preguntando por aspectos que se señalan sobre el contrato, dijo que se están incluyendo temas "que no necesariamente tienen que ver con el contrato", poniendo como ejemplo el ajuste de tarifas por inflación.

"Ese ajuste por inflación del cual se hace mención no tiene que ver con este contrato, porque es un elemento que está incluido en el contrato existente, es decir, el contrato anterior a este. Y claramente viene dado por el hecho de que, dado que el país pasó por una pandemia, no se han hecho los ajustes de esas tarifas desde el 2018, pero no tiene que ver con el contrato", indicó.

Agregó que los aumentos "no tendrían un impacto importante" en lo que tiene que ver con los pasajes aéreos, debido a que el aumento máximo sería de unos dos dólares con 48 centavos, "lo cual representa menos de 1 por ciento".

Sobre los aspectos que incluye el nuevo contrato, reiteró el pago de 775 millones de dólares que va a recibir el gobierno, así como un "ingreso variable" que percibirán basado en el crecimiento del tráfico de pasajeros.

El contrato está siendo conocido por una comisión especial de la Cámara de Diputados y este jueves se realizarán vistas públicas para los sectores interesados que deseen hacer observaciones sobre el mismo.